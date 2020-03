15000 Euro Preisgeld für die beste Idee, um Kinder und Jugendliche vom Kiffen abzuhalten

Bild: rob_gonyea / freeimages



Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig begann ihre Arbeit recht vielversprechend. Sie wollte sich mit den Akteuren der Cannabislegalisierung verständigen, die aktuelle Situation von allen Seiten betrachten, und sich erst abschließend ein eigenes Bild von der wirklichen Lage machen. Dabei fand sie sich letztendlich auf den gleichen Gleisen wieder, die bereits ihre Vorgängerin Marlene Mortler nutzte. Verbotspolitik sei sinnvoll, die geringe Menge Eigenbedarf solle sich deutschlandweit am bayrischen Standard orientieren und eine Legalisierung führe nicht zu weniger Konsum unter den Menschen aller Altersklassen im Land. Vorstöße anderer Parteien in eine liberalere Richtung kritisierte Ludwig sofort und griff zwecks Verteidigung ihrer Argumente auch schon manches Mal zu zweifelhaften Falschnachrichten. Fehlleistungen ihrer eigenen politischen Kollegen werden dagegen all zu gerne übersehen. So ist es auch verständlich, dass auf sozialen Netzwerken mittlerweile wenig gutes über Daniela Ludwig gesagt wird, die sich ähnlich wie ihre Vorgängerin vor einer sachlichen Diskussion verwehrt. Eigene Lösungsansätze wurden erst im Februar von ihr versprochen, die nun wohl doch auf den Ideen anderer Menschen fußen werden. Via Facebook machte Ludwig jetzt auf ein gemeinschaftliches Projekt mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aufmerksam, das 15000 Euro an die Person weitergibt, die die beste Idee für ein gelungenes Social-Media-Konzept abliefert, welches Kinder und Jugendliche entgegen dem Trend vom Kiffen abhält. Die Drogenbeauftragte startet den Cannabis-Concept-Contest.



Via Facebook machte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig auf ihren Wettbewerb aufmerksam, der sich an „kreative Akteure und Akteurinnen“ wendet, die ein Konzept entwickeln können, welches die Prävention des Cannabiskonsums bei Kindern und Jugendlichen zum Ziel hat. Da 80 Prozent der 12- bis 17-Jährigen täglich im Internet aktiv seien, wäre das Netz der geeignete Ort die Jugendlichen auch dort zu „catchen“. Prävention müsse auf Augenhöhe und gezielt auf Jugendliche zugeschnitten laufen und nicht abgehoben in langatmigen Broschüren vermittelt werden, schreibt Ludwig auf ihrem Profil. Auf der offiziellen Seite der Drogenbeauftragten der Bundesregierung klingen ihre Worte etwas anders als auf dem sozialen Netzwerk, wo sich die Kommentare häufen, dass offene Worte und eine Legalisierung für Erwachsene wohl den besten Effekt erzielen würden. Auf www.Drogenbeauftragte.de sagt Ludwig: „Über 80 Prozent der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen sind täglich im Internet unterwegs, nutzen bis zu drei Stunden täglich die sozialen Medien. Somit ist klar, wo und wie wir Jugendliche am besten erreichen: In den Kanälen der digitalen Medien und in der Sprache der Jugendlichen. Wir müssen es schaffen, dass weniger Kinder und Jugendliche Cannabis konsumieren, die Risiken besser kennen. Das funktioniert nur, wenn wir nicht mit Materialien von vorgestern auf sie zugehen. Nutzen wir die sozialen Medien für klare Messages, Aufklärung und Informationen. Überlassen wir die Kommunikation im Netz nicht den Legalisierungsbefürwortern!“



Damit scheint alles gesagt, was Ludwig von den potenziellen „Akteuren und Akteurinnen“ erwartet, die auf die versprochenen 15000 Euro schielen. Legalisierungsbefürworter, die bereits seit Dekaden gratis eine Verbesserung der Situation durch die Freigabe von Hanf zu Genusszwecken aufgrund wissenschaftlicher Fakten fordern, erscheinen Ludwig offensichtlich als die antreibende Kraft in der virtuellen Welt, sodass die alten Parolen der Prohibition dort nun ebenfalls vehement verteidigt gehören. „Passende Messages, Aufklärung und Informationen“ für Jugendliche ansprechend aufzubereiten, damit diese sich nicht in ihrem Alter an das Experiment Cannabiskonsum wagen, sollen dementsprechend hoch belohnt werden. Interessant dürfte es daher werden, wie man das auf vielen Lügen und zweifelhaften Argumenten basierende Verbot an eine sich mit Suchmaschinen und Kommentarfunktionen bestens auskennende Bevölkerungsschicht vermitteln möchte.



Die Drogenbeauftragte startet den Cannabis-Concept-Contest, weil ihr offensichtlich selbst nichts Sinnvolles zum Thema einfallen möchte. Chapeau!

