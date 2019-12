Hanfverband happy!



Dass mit der neuen Drogenbeauftragten Daniela Ludwig ein anderer Wind in die Debatte der Cannabislegalisierung einzog, berichtete das Hanf Journal schon ein-zwei Mal. Anstatt sich wie ihre Vorgängerin komplett vor den Tatsachen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verwehren, zeigt sich Ludwig interessiert und vergleichsweise fortschrittlich, auch wenn sie immer wieder darauf hinweist, dass sie sich erst ein Bild von der Drogenpolitik in Deutschland zu machen habe. Um die Wahrnehmung bezüglich der fehlgeleiteten Prohibition von Cannabis ein wenig zu verbessern, traf sich die neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung nun wie angekündigt auch mit dem Deutschen Hanfverband, der sich über das erste Kennenlerngespräch höchst erfreut zeigte – jedoch keine Informationen betreffend des Inhaltes verriet. Der Hanfverband ist dennoch happy, denn Daniela Ludwig traf den DHV.



Man dankt sich jetzt gegenseitig für den offenen und konstruktiven Austausch, weitere Gegebenheiten des Gespräches bleiben vor der Öffentlichkeit jedoch verborgen, was laut Georg Wurth vom DHV aber ganz üblich sei, trifft man sich erstmals zum Kennenlernen. Auch wenn der wirkliche Inhalt der Kommunikation somit nicht an die Oberfläche gerät, reichte es schon aus, dass Daniela Ludwig ihr Wort hielt, und sich wie angekündigt mit dem Hanverband traf, um damit die Betrachter ihres Facebook-Profils zu beeindrucken. Das mit Abstand erfolgreichste Posting der Woche sei das Foto mit dem Geschäftsführer des DHV gewesen, berichtet Georg Wurth in dem neusten Video der DHV-News stolz und bedankt sich zeitgleich auf Facebook für den „offenen und konstruktiven Austausch“ am 28.11.2019. Man solle ein bisschen Verständnis zeigen, dass der Inhalt des Treffens nicht an die Öffentlichkeit gelange, verrät er im Video, da es üblicherweise bei einem ersten Treffen nicht der Kommunikation zuträglich wäre, wenn jedes gesprochene Wort auf die Waagschale geworfen und gegen einen Gesprächspartner verwendet werden könne. Der einzig wirklich interessante Fakt des ersten Treffens zwischen der wohl wichtigsten Lobby-Organisation der deutschen Cannabiskonsumenten und der Drogenbeauftragten der Bundesregierung dürfte daher wohl sein, dass Frau Ludwig beim Verbreiten ihrer Nachricht über die Verabredung nicht erwähnte, wer Georg Wurth eigentlich ist. Weder der Grund des Gespräches, noch das Tätigkeitsfeld der Person Wurth wurden auch nur mit einem Wort beschrieben, sodass alle Follower auf Facebook bereits informiert gewesen sein müssen, wer dort auf dem Foto neben der Drogenbeauftragten steht, oder sich die Mühe machten, eine Suchmaschine im Internet zu befragen. Bei dem mittlerweile immer wichtiger werdenden Thema der Cannabislegalisierung erscheint diese Tatsache dann trotz des erfreulichen Fortschritts doch leider wieder ein wenig bizarrer als erwartet.



Lobby meets Politics.

