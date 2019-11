Daniela Ludwig ist im Gespräch



Seitdem Daniela Ludwig von der CSU den Posten der Drogenbeauftragten der Bundesregierung übernommen hat, hat sich das Klima bezüglich des Gespräches über eine Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken Erwachsener deutlich entschärft. Während ihre Vorgängerin Marlene Mortler sich strikt vor wissenschaftlichen Erkenntnissen, Tatsachenberichten und der Diskussion verwehrte, zeigt sich die 44-jährige Ludwig trotz ihrer Herkunft aus dem bayrischen München – jetzt in Rosenheim tätig gewesen – offen, was die Thematik betrifft. Auch gesteht sie ein, dass sie sich bislang nicht ausgiebig mit dem Bereich beschäftigt habe, sodass sie etwas Zeit benötigte, um sich mit den Gegebenheiten und unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen. Klar ist aber jetzt schon geworden, dass ein anderer Wind aus dem Süden durch die Bundesrepublik weht, den manche Menschen bereits als hoffnungsvollen Neubeginn des Gespräches einschätzen. Und tatsächlich äußert sich Daniela Ludwig verhältnismäßig häufig in den verschiedensten Medien und Presseorganen zu Wort, wo sie sich von einer aufgeschlossenen Seite zeigt. Die Drogenbeauftragte möchte eine fortführende Debatte über die Cannabislegalisierung führen und die kontroversen Auseinandersetzungen in einen friedlichen Einklang bringen.



Es gäbe keine Ja-oder-Nein-Antwort bei der Frage, ob ein strengeres Verbot oder eine lockere Legalisierung die Lösung für das Problem des steigenden Cannabiskonsums darstelle, sagt Ludwig in einem Gespräch mit einem Journalisten, das auf verschiedenen Portalen veröffentlicht worden ist. Es besorge sie wirklich, dass besonders jüngere Menschen zu den Personen zählen, die häufiger zu Gras greifen und die Zahlen erstmals seit 2011 ansteigen ließen. Sie selbst habe noch nie gekifft, da sie sich zu den eher vorsichtigen Personen zähle und auch kein Interesse besäße es auszuprobieren. Der Dialog zwischen den mit unterschiedlichen Meinungen gesegneten Gruppen müsse aber stattfinden, um einen Mittelweg für die Zukunft zu finden, da der aktuelle Umgang nicht mehr zeitgemäß sei und man dem Thema eine gerechte Antwort entgegenbringen müsse. Man hätte sich der Tatsache zu stellen, dass Cannabis die illegale Droge Nummer eins wäre und der Zugang über den Schwarzmarkt zu ganz anderen Substanzen führen könne. Prävention stünde an erste Stelle ihrer Auffassung nach, doch die Handhabung über Flyer sei veraltet, sodass man mittels Youtube oder Instagram versuchen müsse, die jungen Menschen zu erreichen. Der frühe und regelmäßige Cannabiskonsum könne schließlich schwere Gehirnschäden verursachen, was natürlich zu verhindern sei. Dankbar wären viele Kollegen, dass endlich jemand das gesamte Spektrum offen anspreche, sich die Veränderungen in anderen Ländern anschauen würde und man zeitgemäßer agieren wolle. Dennoch gäbe es auch weiterhin den Personenkreis, der ein härteres Vorgehen fordert. Mit allen Meinungen wolle sich Daniela Ludwig auseinandersetzten, bevor sie ein abschließendes Urteil fällen könne.



Dass die angepeilte salomonische Urteilsfindung Daniela Ludwigs sie derzeit hoch im Kurs stehen lässt, ist nicht nur für die gesamte Debatte, sondern auch für die Person Ludwig anscheinend von Vorteil. Inwieweit sich die kompromissbereit zeigende Politikerin jedoch tatsächlich für eine Veränderung der misslichen Gesetzeslage einsetzen können wird, darf weiterhin mit Skepsis abgewartet werden. Schließlich wurde der neue helle Stern der CSU erst vor wenigen Tagen einstimmig – und kurz nach der Wahl in den Parteivorstand – in das Parteipräsidium gewählt, wo sie sich künftig um die laufenden Geschäfte, die wirtschaftlichen Angelegenheiten sowie alle dringlichen Angelegenheiten der Partei zu kümmern haben wird. „Gerade in der aktuellen Situation, in der es um die künftige Ausrichtung und Positionierung der Volksparteien geht, ist es mir wichtig, in der Führungsriege der CSU mitzuarbeiten. Wir haben auf dem Parteitag unsere Strukturreform beschlossen, die wir jetzt mit aller Kraft und in großer Einigkeit umsetzen wollen. Dazu möchte ich auch meinen Beitrag leisten“, sagte sie nach ihrer Wahl am Montag, dem 04.10.2019, wie auf Rosenheim24.de nachzulesen ist. Ob eine ernst gemeinte Behandlung der Cannabisdebatte daher noch lange zu ihrem Aufgabenfeld zählen wird, darf mit Spannung erwartet werden.

