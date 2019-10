Mahnwache vor der Hamburger Justizbehörde

Bild: Sadhu van Hemp

Der Deutsche Hanfverband hat mittlerweile 18 Ortsgruppen, die den Verband aktiv Unterstützen. Neben den Aktivisten in München machen auch die Mitglieder der Hamburger Ortsgruppe in regelmäßigen Abständen von sich reden. So hatten man dort erst Ende August eine Kreisverkehrdemonstration durchgeführt, die bildlich auf die unsinnige Drogenpolitik Deutschlands hinweisen sollte. Nun geht es bei den Hamburgern weiter mit dem Demonstrieren, damit die politische Riege und beteiligte Kräfte im Kampf gegen Cannabis nicht vergessen, wie viel Unheil sie über Betroffene bringen, die wegen ein paar Pflanzenprodukten in Kontakt mit der Staatsmacht geraten. 500 Verfahren gegen Cannabisfreunde täglich lassen den Hanfverband Hamburg aktiv werden, was sich in einer Mahnwache vor der Hamburger Justizbehörde am 17.10.2019 ausdrücken wird.



Zwischen 17:30 und 18:30 Uhr wird die Ortsgruppe Hamburg des DHV sich auf der Drehbahn 36 vor der Hamburger Justizbehörde versammeln, um während einer Mahnwache eine Kundgebung abzuhalten, die die fehlgeleitete Cannabispolitik des Landes zum Inhalt haben wird. Dort möchte man auch den bereits darüber informierten Senator Dr. Steffen ein persönliches Schreiben und einen Forderungskatalog übergeben, um auf die teils drastischen Situationen der Menschen hinzuweisen, die wegen ihrer Vorliebe für oder ihrem Bedürfnis nach Cannabis mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Die damit zusammenhängenden Verletzungen der Grundrechte vieler friedliebender Bürger, die Verschwendung von benötigten Steuergeldern und großer staatlicher Ressourcen erzeugen schließlich einen unhaltbaren Zustand von dem niemand profitiert und der eines modernen Rechtsstaats unwürdig ist, schrieb man in einer Hinweismail auf das morgen stattfindende Vorhaben. Aktuell habe man in Deutschland einen Höchststand bei den Einleitungen von Strafverfahren gegen Konsumenten erreicht, der sich auf circa 500 Verfahren täglich beziffern lasse. Dies zerstöre nicht nur das Leben der Betroffenen, sondern lähme zeitgleich die Justizbehörden und Strafverfolgungsorgane des Landes. Es gäbe mittlerweile genügend Befürworter für eine Beendigung der Prohibition in angesehenen Kreisen, wie dem Bund Deutscher Kriminalbeamter oder bei einer großen Anzahl von Strafrechtsprofessoren. Selbst Suchtforscher und Oberärzte teilten schon länger und immer häufiger die Forderung nach einer kontrollierten Abgabe des natürlichen Rauschmittels Cannabis. Auch die Kosten, die der Staat für die Verfolgung von Cannabisfreunden trage, wären in keiner Weise mit logischem Denken zu rechtfertigen, schaut man über den Großen Teich, wo Bundesstaaten der USA hohe Steuereinnahmen durch den geregelten Handel mit Cannabis generieren könnten und für sinnvolle Projekte einsetzten.



„Mit dem Verbot verrät der Staat zudem seine eigenen Leitsätze und die Grundrechte vieler Menschen, etwa auf eine freie Entfaltung. Auch der Gleichbehandlungsgrundsatz ist verletzt, ganz zu Schweigen von der Würde der Betroffenen“, heißt es in der E-Mail der Ortsgruppe Hamburg des Deutschen Hanfverbandes dazu, um auf die stattfindende Ungerechtigkeiten im Kampf gegen Cannabis hinzuweisen. Während es 1994 erst für die große Anzahl von Menschen aus dem LGBTQ-Milieu durch die Streichung des Paragrafen 175 einen Schritt in die Freiheit gegeben hatte, müsste es nun für die vielen Millionen Hanfkonsumenten eine ähnliche Freisprechung geben, da auch diese Niemandem in der Bevölkerung Schaden zufügten. Man halte es heutzutage schließlich für eine fortschrittliche Errungenschaft, dass eine freie Wahl auf Liebe und Art der Beziehung gewährt werde, doch zeitgleich würde dieser Schritt bezüglich der Prohibition noch nicht gegangen, was jedoch längst überfällig wäre. „Die Verhältnismäßigkeit ist nicht gewahrt, wenn ein hochgerüsteter Staat sein ganzes Arsenal an Personal, Hubschraubern, Spürhunden etc. dafür verwendet, friedliche Kiffer zu jagen. Gerade in Anbetracht sich zunehmend radikalisierender, teils terroristischer Gruppen aus dem rechtsextremistischen und islamistischen Milieu ist es dringend Zeit, die Prioritäten in der Strafverfolgung zu reformieren!“



Morgen am 17.10.2019 wird zwischen 17:30 und 18:30 dieser Forderung während der Mahnwache vor der Hamburger Justizbehörde Ausdruck verliehen. Wer in der Nähe ist, geht also hin!

