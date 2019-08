Teufelskreis durchbrechen – Hanf ist kein Verbrechen



Der Deutsche Hanfverband ist weiterhin wohl die aktivste Organisation in Deutschland, die sich für die Relegalisierung von Hanf einsetzt. Mittlerweile zählt der Verband 18 Ortsgruppen, in denen sich engagierte Aktivisten freiwillig und ehrenamtlich für das gleiche Ziel einbringen. Zuletzt machte der Münchner Hanfverband auf die Ungerechtigkeiten im Krieg gegen Cannabiskonsumenten aufmerksam, als man zum fünften Jahrestag der Erschießung des mutmaßlichen Cannabishändlers André Borchardt einen Trauermarsch mit dessen Mutter organisierte. Jetzt macht die Ortsgruppe Hamburg in der Hansestadt mobil und veranstaltet eine Demonstration vor dem Landgericht. Eine Kreisverkehrdemo in Hamburg am Samstag vor dem Landgericht soll erneut darauf hinweisen, dass die Gesetzeslage gegenüber friedliebenden Hanfliebhabern unbedingt geändert gehört und Deutschland sich vor den stattfindenden Entwicklungen in Übersee nicht länger verschließen darf.



Mit dem Motto „Teufelskreis durchbrechen – Hanf ist kein Verbrechen“ ruft der Hanfverband Hamburg dazu auf, sich am morgigen Samstag vor dem Landgericht auf dem Sievekingplatz 1 zu versammeln, um dort von 12:00 – 15:00 Uhr gegen die Ungerechtigkeiten der Cannabisprohibition zu demonstrieren. „Wir fordern, den verheerenden Teufelskreis der Prohibition und Repression in Deutschland endlich zu durchbrechen und wollen aufzeigen, dass wir Betroffene viele sind“, sagt die Ortsgruppe auf ihrer Facebook-Präsenz. Um zu symbolisieren, wie nutzlos und schädlich die derzeitige Verbotspolitik ist, wird man sich auf dem Platz vor dem Landgericht zwei Stunden lang im Kreis bewegen, damit Zuschauer verstehen, wie wenig durch die Prohibition erreicht wird. „Jeden einzelnen Tag werden in Deutschland im Schnitt 500 Verfahren gegen Cannabiskonsumenten eröffnet. Diese Sysiphosarbeit lähmt die Behörden und hindert Sie, sich um Wichtigeres zu kümmern als die Verfolgung kleiner Kiffer, Grower und Patienten“, ließ man alle Empfänger einer kleinen Pressemitteilung der DHV-Ortsgruppe Hamburg wissen, und wird diese Wahrheit am Samstag auch der Öffentlichkeit vermitteln. „Der Selbstanbau zur Eigenversorgung muss genauso legalisiert werden wie Konsum und Besitz. Cannabis ist keine Straftat und kein Verbrechen – es ist eine Medizin und nebenbei auch eine der vielseitigsten Nutzpflanzen der Welt. Sie kann helfen ökologisch zu bauen, Plastik, Textilien und Treibstoffe erzeugen. Jeder Interessierte kann sich dank Internet vorurteilsfrei über diese mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Die Wissenschaft hat bereits Belege für die Wirksamkeit von Cannabis bei vielen, teils schweren Krankheiten geliefert. Es wird Zeit, dass diese Erkenntnisse in Polizei, Justiz und nicht zuletzt auch in der Politik der Volksparteien ankommen. Die Verfolgung/Prohibition hat die Situation der Menschen nicht wie vorgegeben verbessert, sondern weltweit Millionen Menschen um Job, Familie oder gar Existenz gebracht und nützt einzige der organisierten Kriminalität. Nehmen wir uns ein Beispiel an Ländern, welche die Schädlich- und Sinnlosigkeit des Verbotes von Hanf erkannt haben und relegalisieren wir den Hanf in all seinen Formen!“



Zu diesem Zweck sollten alle Befürworter der Cannabislegalisierung, die sich am Wochenende in der Nähe Hamburgs aufhalten, dem Aufruf der DHV-Ortsgruppe Hamburg folgen und sich pünktlich um 12:00 Uhr am Samstag, dem 31.08.2019, vor dem Landgericht auf dem Sievekingplatz 1 versammeln.



Den Teufelskreis durchbrechen, denn Hanf ist kein Verbrechen!

