Schluss mit der Jagd auf Cannabiskonsumenten!

Von Sadhu van Hemp



Das Cannabisverbot ist mit eines der schwersten Verbrechen, das die Menschheit an sich selbst verübt. Die Bilanz des Hanfverbots ist erschreckend – auch in Deutschland. Millionen Bundesbürger wurden in den letzten fünf Jahrzehnten mittels eines ausgeklügelten Repressionssystems der Freiheit eines selbstbestimmten Lebens beraubt. Die staatlich organisierte Stigmatisierung, Kriminalisierung und Diskriminierung von Cannabiskonsumenten verfolgt das unerreichbare Ziel, Deutschland hanffrei zu bekommen – koste es, was es wolle. Von der Politik, über die Polizei, die Justiz bis hin zur Ärzteschaft greift ein Rädchen ins andere, um die Cannabisprohibition durchzusetzen. Der Staat kennt kein Pardon und zwingt somit Millionen Hanffreunde ins kriminelle Milieu, wo sie sich auf einer Stufe mit Mördern, Sexualstraftätern und Dieben wiederfinden. In vielen Fällen gehen die Vollstrecker und Profiteure des Hanfverbots sogar soweit, unbelehrbare Prohibitionsopfer als Geisteskranke zu denunzieren.



Die Strafverfolgung und soziale Ächtung völlig unbescholtener und friedlicher Cannabiskonsumenten ist ein Willkürakt sondergleichen, der mit deutscher Gründlichkeit jeden Tag von Neuem verbrochen wird. Und das Perverse ist, dass die, die das Hanfverbot aufrechterhalten, immer neue Lügen erfinden, um die Bevölkerung weiter in dem Glauben zu lassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Bestes Beispiel für diese unerträgliche Volksverdummung ist die immer wiederkehrende Behauptung der Prohibitionisten, die Strafverfolgung sei in erster Linie nicht auf Konsumenten, sondern auf Dealer, Schmuggler und professionelle Grower ausgerichtet. Doch wer genauer hinsieht, weiß, dass das eine dreiste Lüge ist, denn die Realität sieht anders aus.



Zwar jagt die Polizei auch große Fische, doch ins Netz gehen überwiegend kleine Fische – also Konsumenten. Belegt wird das durch die Kriminalstatistik. Jedes Jahr werden um die 200.000 Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Cannabisverbot eingeleitet, von denen nur ein Bruchteil auf das Konto professioneller Dealer, Produzenten und Schmuggler geht. Abgefischt und abgestraft werden hauptsächlich kleine Kiffer und Gärtner, die für den Eigenbedarf Cannabis erwerben bzw. anbauen. Täglich sind die Zeitungen voll mit Meldungen über unbedarfte Hanffreunde, die en passant von der Polizei mit einer Strafanzeige ausgestattet werden – mit all den verheerenden Konsequenzen, die viele Menschen in soziale und wirtschaftliche Schieflagen bringen. Die Konsumentenjagd zerstört jährlich Tausende Existenzen, angefangen über den Verlust der Arbeit, der Wohnung und Reputation bis hin zum Kindesentzug.



Gegen dieses Unrecht hilft auch nicht die juristische Unterscheidung zwischen einer geringen und nicht geringen Menge. Zwar können Strafverfahren wegen des Besitzes von ein paar Gramm Cannabis eingestellt werden, sofern der Delinquent nur gelegentlich kifft, doch das nützt rein gar nichts, wenn zugleich die Fahrerlaubnisbehörde per Verwaltungsakt den Führerschein entzieht und eine kostenintensive medizinisch-psychologische Untersuchung anordnet. Überdies liegt die Einstellung des Verfahrens im Ermessen des jeweiligen Staatsanwaltes bzw. Richters, die von Bundesland zu Bundesland nach Gutsherrenart ihr Urteil fällen und den Abzustrafenden keine Rechtssicherheit gewähren. Besteht der Verdacht des regelmäßigen Konsums, gibt es überhaupt keine Chance, den Mühlen der Justiz mit der Zahlung eines Bußgeldes zu entgehen.



Die Legislative ist dringend aufgefordert, zumindest dieser Willkür ein schnelles Ende zu bereiten. Also – Schluss mit der Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten und der absurden Unterscheidung zwischen Gelegenheits- und Dauerkonsum! Erhöhung der Eigenbedarfsmenge und des zulässigen Grenzwertes hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit! Ebenso ist der Hanfanbau für Selbstversorger zuzulassen! Deutschland muss diese ersten Schritte wagen, um endlich aus der Sackgasse der Cannabisprohibition herauszukommen. Schluss mit der Jagd auf Cannabiskonsumenten!