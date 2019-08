Mittelalterliche Argumentationen dank wirtschaftlicher Überlegungen geben den Ton an



Seit November 2018 weiß man, dass in Deutschland mittlerweile circa 46 Prozent der Bevölkerung für eine Freigabe von Cannabis stimmen würden. Dennoch tut sich insgesamt wenig, was die Legalisierung von Marihuana als Genussmittel betrifft. Weiterhin werden von mehr oder minder bekannten Gegner einer Legalisierung alte Phrasen gedroschen und fadenscheinige Argumente genutzt, um das Verbot und die Strafverfolgung der Konsumenten von Hanfprodukten zu rechtfertigen. Dass hier jedoch kaum Logik oder wissenschaftliche Erkenntnisse eine Rolle zu spielen scheinen, empfindet auch die Kulturanthropologin Lena Papasabbas vom Zukunftsinstitut Frankfurt, die gegenüber dem Business Insider ein paar interessante Fakten über die Drogenpolitik in Deutschland ungeschönt aussprach. Die fränkische Kulturanthropologin erklärt den Grund für das Cannabisverbot und die steife Argumentationskultur gewisser Personenkreise.



Gerade der Vergleich zu dem relativ laschen Umgang mit Alkohol in Deutschland verärgert und sorgt oft die Befürworter der natürlichen Rauschsubstanz und des pflanzlichen Genussmittels Cannabis. Hier ist nach Meinung Papasabbas auch ein großes Problem zu finden, da man sich in deutschen Gefilden kaum vor dem Einsatz der betrunken machenden Getränke verwehren kann und diese in der Gesellschaft derartig verankert sind, dass man sich dem Konsum nur schwer entziehen kann. Die Zahl der Alkoholabhängigen und die mit dem Rauschmittel in Verbindung stehenden Todesfälle zeigten aber eindeutig auf, dass diese Problematik von der politischen Seite komplett vernachlässigt würde. Da es wissenschaftliche Ergebnisse über das Gefahrenpotenzial aller Suchtstoffe gibt, diese jedoch keine Rolle in der politischen Entscheidung spielen, mutet die Art und Weise, wie argumentiert wird, nahezu mittelalterlich an. Wirtschaftliche Interessen seien der Leitfaden der Politik und auch aus diesem Grund werde man die Freigabe von Cannabis zu einem gewissen Zeitpunkt erlauben. Eigentlich sollte der Staat aber darauf achten, dass alle Bewohner möglichst verantwortungsvoll mit Rauschmitteln in Kontakt treten, was aber wohl auch dann übersehen werden wird. 40000 Gewalttaten und 74000 Tausend Tote pro Jahr, die einzig durch Alkoholkonsum verursacht werden, stehen 3165 Milliarden Euro Steuereinnahmen hierzulande gegenüber, was das bislang zugedrückte Auge im Umgang mit Alkohol erklären kann. Solang die Freigabe von Hanf von verschiedensten konservativen Seiten nicht gewünscht ist, wäre eine nach portugiesischem Vorbild funktionierende Drogenpolitik aus Sicht Papasabbas sinnvoll.



Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband, der auch in dem Artikel zu Wort kommt und dort auch die bekannten Gründe für einen benötigten Umschwung in der Cannabispolitik erneut preisgibt, kann heute in einer vom Stern-Magazin produzierten Diskussionsrunde auf Youtube dabei beobachtet werden, wie er trotz argumentativ richtiger Hinweise und verständlicher Logik dank Gegnern der Cannabislegalisierung in einen mittelalterlich wirkenden Gesprächsverlauf gelangt. Wiebke Winter von der Jungen Union und Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter reagierten schon in der Vorschau der heute veröffentlichten Produktion bestürzt und entsetzt über die Vorschläge, die der DHV als vernünftige Alternativen zur gescheiterten Cannabispolitik empfiehlt.



Noch vor zwei Jahren hatte der aufgrund von Betrugsermittlungen im Mai 2018 zurücktretende Bundesvorsitzende des BDK André Schulz gute Gründe die Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten aktiv zu unterstützen – heute scheint das innerhalb dieser Polizeigewerkschaft politisch so nicht mehr gewollt …

