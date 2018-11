Berlins Innensenator Andreas Geisel wäre mittlerweile auch dafür.

Auf der zweiten Fachkonferenz des Deutschen Hanfverbandes CannabisNormal! wurde nicht nur die Studie von Prof. Dr. Justus Haucap über die Kosten der Cannabis-Prohibition in Deutschland vorgestellt, auch veröffentlichte die Interessenvertretung der Hanfbefürworter die neusten Ergebnisse einer repräsentativen Infratest-Dimap-Umfrage, welche den Rückhalt in der Bevölkerung für eine Freigabe von Marihuana zu Genusszwecken ermittelte. Ähnliche Umfragen brachten erst kürzlich zutage, dass in den USA bereits zwei von drei Amerikanern eine Cannabislegalisierung der Prohibition vorziehen und somit 66 Prozent der Menschen in den Vereinigten Staaten die stattfindenden Umwälzungen vorteilhaft wahrnehmen. Hierzulande ist die Rückendeckung bei den Bürgern für Genusscannabiskonsumenten zwar noch nicht ganz so stark vorhanden, dennoch konnten 2018 die bislang höchsten Werte in der Bevölkerung festgestellt werden, was die vorhandenen Legalisierungs- oder Entkriminalisierungsgedanken betrifft. In Deutschland stimmen 46 Prozent der Menschen für eine Freigabe von Cannabis.

46 Prozent aller an der Umfrage teilnehmenden Personen stimmten der Aussage zu, dass Cannabis für Erwachsene legal und reguliert erhältlich sein sollte, ähnlich der Handhabung in Colorado, wo Fachgeschäfte den Verkauf des dann legalen Genussmittels abwickeln. 52 Prozent der eine Aussage machenden Bevölkerung stimmten aktuell noch gegen diese Forderung, doch 59 Prozent konnten sich mittlerweile davon überzeugen lassen, dass zumindest die Strafverfolgung gegen Cannabiskonsumenten eingestellt gehöre, was eine vollständige Entkriminalisierung der Nutzer bedeuten würde. Hier waren auch nur noch 39 Prozent der Teilnehmer gegen diesen Vorschlag, der Besitzer geringer Menge Marihuana vor einer gerichtlichen Verhängung von Strafen erst einmal etwas schützen würde. Auffällig bei den Befürwortern der kompletten Legalisierung war zudem, dass besonders jüngere Menschen in einem Alter zwischen 18 und 34 Jahren, Menschen mit höherem Bildungsgrad und eher Männer als Frauen dem Gedanken der Freigabe positiver gegenüberstanden, während sich gegen eine Entkriminalisierung eigentlich nur noch knapp die Hälfte der Personen ab 65 Jahren und in etwa die Hälfte der Menschen mit weniger Bildungshintergrund aussprachen.

So kommt es vielleicht auch, dass sich nun selbst der ehemalige Gegner einer Legalisierung – welcher zeitgleich Berlins Innensenatorenposten füllt – für Cannabismodellprojekte in der Hauptstadt ausspricht. Der SPD-Politiker Andreas Geisel verglich zuerst in einer Zeitung den Konsum von Cannabis mit einem Feierabendbier und bestätigte nachträglich in Medien, dass er den Widerstand gegen die Freigabe von Marihuana aufgegeben hätte. Er habe nun verstanden, dass sich die Frage des Cannabiskonsums nicht durch Verbote und Polizei lösen lasse, sodass nun an die Wurzeln herangegangen werden müsse. Dies würde in der Tat bedeuten, dass ein anderer Weg eingeschlagen gehöre. Auch wenn er vor zwei Jahren noch gegen die Legalisierung von Rauschhanf gestimmt hätte, so wäre dies kein Grund, nicht jeden Tag versuchen zu müssen, ein wenig schlauer zu werden. Mann müsse sich der Thematik stellen, da das aufwendig durchgesetzte Cannabisverbot objektiv betrachtet keinerlei Auswirkungen auf die Konsumentenzahlen habe. Auf dem Landesparteitag am jetzigen Wochenende wolle man sich daher für die landesweite Legalisierung von Cannabis aussprechen und die Genehmigung für ein Modellprojekt in Berlin bei der Bundesopiumstelle fordern.

Während die CDU natürlich aufgrund des Vorhabens gewohnten Alarm schlägt, gibt es etwas ungewöhnliche Kritik seitens des FDP-Innenpolitikers Marcel Luthe. Der Vorstoß des „PR-Senators“ sei purer Populismus, welcher an den Symptomen schraube, anstatt das tatsächliche Problem anzugehen. Nur mit einer ganzheitlichen Drogenpolitik könnten der organisierten Kriminalität die Haupteinnahmequellen entzogen und alle Bürger geschützt werden.