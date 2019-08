Landessozialgericht Hessen entschied aufgrund von Dringlichkeit im Interesse des Versicherten

Bild: Sadhu van Hemp



Seit dem 10. März 2017 ist in Deutschland Cannabis als Medizin für verschiedenste Krankheitsbilder regulär verschreibungsfähig. Dennoch ist es für viele Patienten weiterhin äußerst schwierig an ein Rezept zu gelangen, da sich viele Ärzte noch nicht ausführlich mit den positiven Eigenschaften der Hanfpflanze beschäftigten und somit der Naturarznei oft noch skeptisch gegenüberstehen. Ist man als Erkrankter bereits im Besitz eines Cannabisrezeptes, kann es mitunter weiterhin schwierig sein, an die ärztlich verschriebene Medizin zu gelangen, da es immer noch häufig zu Lieferengpässen in Apotheken kommt. Auch können Krankenkassen sich gegen eine Kostenübernahme wehren und somit erkrankten Menschen das Leben weiter erschweren. Ein Fall, in welchem ein behandelnder Mediziner seinem Patienten aus gutem Grund das Cannabispräparat Dronabinol verschrieb, brachte dessen Versicherung nun jedoch vor das hessische Landessozialgericht, weil sich die verantwortliche Krankenkasse dagegen aussprach, die Kosten für das Arzneimittel zu übernehmen. Eine Krankenkasse verweigerte einem Schwerkranken die Cannabismedizin Dronabinol und bekam dafür jetzt eine einstweilige gerichtliche Anordnung, die Versorgung mit dem Medikament für ein Jahr lang sicherzustellen.



Ein 19-jähriger Mann, der seit seiner Jugend an einer schweren Darmerkrankung leidet und aufgrund der Symptome der Appetitlosigkeit eine besorgniserregende Unterernährung aufzeigte, hat vor dem Landessozialgericht Hessen sein Recht erkämpft, mit der ärztlich verschriebenen Cannabis-Arznei Dronabinol über seine Krankenkasse versorgt zu werden. Da der Erkrankte zuvor aufgrund schwerer Schmerzen mit Opiaten behandelt wurde, von denen er abhängig wurde, empfahl ihm sein Mediziner die Behandlung mit dem natürlichen Wirkstoff THC, da Dronabinol nicht nur schmerzlindernde, sondern auch appetitanregende Eigenschaften besitzt. Weil die Krankenkasse aber der Meinung war, dass das Cannabis-Medikament ebenfalls Abhängigkeitspotenzial besitze, verweigerte man dem zeitweise nur noch 44 Kilo wiegenden 1,80 Meter großem Mann jegliche Kostenübernahme. Neben einer Klage beantragte der Betroffene eine einstweilige gerichtliche Anordnung, welcher das hessische Sozialgericht in einem Beschluss vom 18.07.2019 zustimmte. Auch wenn es bislang nicht gerichtlich geklärt sei, ob es eine alternative Behandlungsmethode gäbe, welche die gleichen Vorteile wie der Einsatz von Dronabinol aufzeige, aber eine allgemein anerkannte und dem medizinischen Standard entsprechende Leistung darstelle, sei die Krankenkasse jetzt erst einmal verpflichtet, die Kosten für die skeptisch betrachtete Arznei für den Zeitraum eines Jahres zu übernehmen. Das grundrechtlich besonders geschützte Rechtsgut auf körperliche Unversehrtheit des 19-Jährigen würde über dem Interesse der Krankenkasse auf eine wirtschaftliche Krankenversorgung stehen und dieses somit überwiegen, stellte man in der erforderlichen Folgenabwägung fest, die in einem gerichtlichen Eilverfahren getätigt wurde. Es müssten dazu die vom Mediziner erwähnten Behandlungserfolge berücksichtigt werden, die man mit Dronabinol zuvor während privater Finanzierung erreichte. Die stattfindende Schmerzlinderung und eine sichtbare Gewichtszunahme veranlasste das Gericht die Meinung des Arztes ernster zu nehmen und seinem Vorschlag auf längerfristige Behandlung zuzustimmen.



Bis zu der rechtskräftigen Entscheidung in dem noch ausstehenden Hauptsacheverfahren ist die Krankenkasse somit verpflichtet, die Kosten für die ausgewählte Therapie zu übernehmen. Der gefällte Beschluss ist unanfechtbar.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken