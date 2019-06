Kiffende Heranwachsende in Hannover lassen nachdenklich werden

Chefarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie empfiehlt Ritalin statt Cannabis

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung hat sich einmal mehr mit Cannabiskonsum bei Jugendlichen und heranwachsenden Kindern beschäftigt und zur Thematik den langjährigen Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Kinderkrankenhauses auf der Bult in Hannover befragt. Dieser Spezialist geht im Gespräch auf die Gefahren des steigenden Cannabiskonsums, dessen Ursachen und Wirkungen ein und lässt auch am Arzneimittel Cannabis nur wenig Gutes übrig. Obwohl kiffende Heranwachsende in Hannover nachdenklich lassen werden sollten, hält der Chefarzt Prof. Dr. Christoph Möller lieber an altbewährten Strategien und Arzneimitteln fest.



In dem Interview in der Hannoverschen Allgemeinen gesteht Prof. Dr. Christoph Möller die steigenden Zahlen in der Suchttherapie, die aufgrund von Cannabiskonsum in seiner stationären Suchttherapiestelle Teen Spirit Island behandelt werden. Grund hierfür sieht er in der weiten Verbreitung der weiterhin illegalen Natursubstanz, die jedoch aufgrund einer stark angewachsenen Lobby anziehende Verlockungen auf seine Klientel ausübt. Selbst Politiker trauten sich ja mittlerweile, ihren zurückliegenden Konsum zuzugeben, und würden damit die Hemmschwellen noch weiter senken. Das Problem mit Cannabis wäre dazu durch stark gestiegene Wirkstoffgehalte ein anderes geworden, das schwere Abhängigkeiten entwickeln lassen würde. Das einstige Lebensgefühl der Hippies in den Siebzigerjahren könnten die wesentlich jüngeren Konsumenten aus der Jetztzeit dazu eh nicht nachempfinden, deren noch nicht vollständig entwickeltes Gehirn nun den starken Cannabissubstanzen hilflos ausgeliefert wäre. Cannabis mache dazu nicht nur psychisch, sondern auch körperlich abhängig, besonders wenn man damit bereits im frühen Alter herumexperimentieren würde. Chefarzt Prof. Dr. Christoph Möller ist davon überzeugt, dass Veränderungen der Lunge, des Herz-Kreislauf-Systems und im Gehirn unausweichlich wären und Lernprozesse unbedingt erschwert würden, da Konzentration sowie das Erinnerungsvermögen unter dem Einfluss von Cannabis Schäden erlitten. Eine einzige – aber belastbare – Studie aus Neuseeland habe dazu bewiesen, dass der IQ von Cannabiskonsumenten sinke. Auch weil nur 8,7 Prozent der 12 – 17-Jährigen bei einer repräsentativen Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zugaben, bereits mit Cannabis Erfahrung in ihrem Leben gemacht zu haben, würden Kids, die davon sprächen, dass alle Freunde kifften, mit Sicherheit in einer Problemgruppe unterwegs sein.



Dass sich damit selbst widersprochen wird, merkt Herr Prof. Dr. Christoph Möller im fließenden Gespräch anscheinend nicht, schließlich waren ja ausgerechnet die Zahlen der konsumierenden Heranwachsenden zu Beginn der Unterhaltung ein Beweis für die starke Lobbyarbeit der Cannabisbefürworter. Auch als er den Begriff Selbstmedikation im Bezug zu wiederholend zum Cannabis greifenden Jugendlichen erwähnt, wird dem Professor Doktor nicht bewusst, dass er Widersprüchlichkeiten in seiner Argumentationsweise häuft. Abschießen tut Herr Prof. Dr. Christoph Möller den Vogel dann wohl aber, als er darauf plädiert, bei ADHS lieber Methylphenidat – also beispielsweise Ritalin – anzuwenden, da hier besserer Ergebnisse erzielt würden und keine Abhängigkeit entstünde. Etwas dem selbst Pharmawiki.ch widerspricht. Und obwohl Sechzehnjährige, die bereits seit zwei Jahren regelmäßig kifften, zur Klientel des Prof. Dr. Christoph Müller zählen – teils sogar jüngere Patienten ab 12 Jahren – hält der Mediziner an der aktuellen Strategie fest und ist davon überzeugt, dass eine Legalisierung von Marihuana für die Genusszwecke Erwachsener dazu führen würde, dass Cannabis noch einfacher in die Hände von Heranwachsenden gelange. “Es ist erwiesen: In Ländern, in denen Cannabis erlaubt ist, steigt die Zahl der jugendlichen Kiffer“, sagt der Professor Doktor einfach so, ohne gegen hier vorliegende Ergebnisse etwas Paroli bieten zu müssen. Beim Alkohol ließen sich die Jugendschutzgesetze schließlich auch nicht richtig umsetzen, berichtet der resignierende Mediziner daraufhin traurig …



Die Suchthilfe in Duisburg, wo eine steigende Anzahl von Cannabiskonsum unter Jugendlichen auch ohne Professor-Doktor-Titel wahrgenommen wurde, plädiert trotz der möglichen Gefahren eines geregelten Handels mit Marihuana für eine Freigabe des grünen Krautes. Am gefährlichsten wäre schließlich derzeit weiterhin die Ungewissheit über Qualitäten, welcher jeder Konsument auf dem Schwarzmarkt ausgeliefert ist – besonders die Heranwachsenden. „Bei kontrollierter Abgabe wissen die Leute wenigstens, was sie nehmen“, sagt der geschäftsführende Vorstand Mustafa Arslan daher zum Thema ganz einfach verständlich und unverblümt.

