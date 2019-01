Bei verfügbarem Marihuana für Erwachsene interessiert Gras Teenager nicht mehr sehr.



Immer wieder wird von Gegnern einer Cannabisfreigabe das alte Argument verwendet, dass ein legaler Zugang zu Marihuana zwingend zu einer erhöhten Anzahl minderjähriger Konsumenten führen muss. Obwohl selbst oft Achtklässler einen besseren Zugang zu Cannabis besitzen als Medizinalhanfpatienten, wird hierzulande von versteiften Prohibitionisten behauptet, der unbeobachtete Handel auf dem Schwarzmarkt wäre für Heranwachsende der bessere Schutz vor Drogensucht als angewandte Gesetze zur Sicherstellung einer gewissen Prävention. Und auch wenn schon häufiger bewiesen wurde, dass in US-Bundesstaaten, welche Cannabis zu Genusszwecken freigaben, kein Anstieg von jugendlichen Konsumenten zu verzeichnen ist, warnen gewisse Kreise weiterhin vor der verharmlosenden Diskussion über eine Legalisierung des natürlichen Rauschmittels. Erneut ist nun in zwei Untersuchungen herausgekommen, dass kein Anstieg des Cannabiskonsums unter Jugendlichen in den USA feststellbar ist, obwohl Marihuana legal und in der Öffentlichkeit gehandelt wird.



Aus den Monitoring-the-Future-Umfragen der Universität von Michigan wurde nach Sichtung der neusten Daten eindeutig, dass bei den Angaben über Marihuanakonsum aufseiten Heranwachsender kein Wachstum zu verzeichnen ist, und somit alle Prognosen über eine zwingend ansteigende Rate in diesem davor zu schützenden Personenkreis offensichtlich falsch gewesen sein müssen. Obwohl zehn Bundesstaaten mittlerweile Erwachsenen Cannabis zu Genusszwecken anböten, habe dies keine negative Auswirkung auf die dort lebenden Jugendlichen gehabt. Auch wenn sich in dieser Altersschicht selbst die Meinungen bezüglich Cannabis bezogener Gefahren zum Positiven gewandelt hätten, so habe diese Entwicklung keinen Einfluss auf den möglichen Drang Cannabis tatsächlich auszuprobieren. Während sich zwischen 2017 und 2018 kein signifikanter Unterschied in den Konsummustern Heranwachsender aufzeigen ließ, konnte zwischen 2012 und 2018 ein klares Sinken der Prozentzahlen, die sich auf jugendliche Cannabisnutzer beziehen, wissenschaftlich festgehalten werden.



Unterstützende Evidenz vermittelt zeitlich passend dazu gerade auch ein im Journal für die amerikanische Medizinervereinigung veröffentlichter Artikel, der aufgrund der gemachten Ergebnisse von Wissenschaftlern der RAND Corporation verfasst werden konnte. Hier wurden Daten von 2014 bis 2016 untersucht, die nun davon zeugen, dass nach der Legalisierung von Cannabis die Konsumentenzahlen unter Acht- und Zehntklässlern in Washington zu sinken begannen.



Wer daher heute noch – wie Sabrina Kunz, die Landeschefin der Deutschen Polizeigewerkschaft – vor einer Legalisierung von Cannabis in Deutschland aufgrund unvorhersehbarer Gesundheitsgefahren für Jugendliche warnt, erweist nur allen kriminellen Gegenspielern einen Gefallen – allen zu schützenden Heranwachsenden dagegen einen waschechten Bärendienst.