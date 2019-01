Ehemaliger Vizekanzler wird jetzt Cannabispate

Joschka Fischer arbeitet nun für den kanadischen Cannabiskonzern Tilray.

Der Grünenpolitiker Joschka Fischer ist in Deutschland ein bekannter Mann. Von Oktober 1998 bis Oktober 2005 nahm der in seiner wilden Jugend auch Polizisten verprügelnde Fischer das Amt des Außenministers der Bundesrepublik an und füllte hinter Gerhard Schröder zusätzlich den Posten des deutschen Vizekanzlers. Auch wenn die Drogenpolitik der Grünen während ihrer damaligen Regierungsbeteiligung aufgrund vergangener Versprechen andere Verhaltensweisen zur Folge gehabt haben müsste, so war zumindest der einst in einer linksradikalen Gruppe als Mitglied akzeptierte Fischer gegenüber Medien ehrlich, wenn es um das eigene Konsumverhalten ging. Der ehemalige Vizekanzler wird jetzt Cannabispate, da er fortan dem internationalen Beirat des kanadischen Cannabiskonzerns Tilray angehört.



Der erst kürzlich mit dem Phramakonzern Sandoz und dem Getränkeriesen Anheuser-Busch kooperierende Tilray-Konzern darf künftig ein prominentes Gesicht aus Deutschland zu den Mitgliedern seines internationalen Beirates zählen, da laut Spiegel-Berichten der sieben Jahre lang den Vizekanzlerposten innehabende Grünenpolitiker Joschka Fischer als Lobbyist für dessen Cannabisprodukte gewonnen werden konnte. Zur Aufgabe des Gremiums, welchem Joschka Fischer nun angehören soll, zähle gewisse Hilfestellungen bei der Umsetzung einer offensiven weltweiten Wachstumsstrategie anzubieten. Schon für Siemens, BMW oder die REWE-Gruppe – sowie für die mit Energie handelnden Konzerne RWE und OMV – hatte Joschka Fischer ähnliche Tätigkeiten als Lobbyist oder Berater nach dem Ende seiner politischen Karriere aufgenommen, sodass er bei Tilray für das Erreichen der gesteckten Ziele mehr als einsatzbereit erscheint.

Gegenüber der Zeitschrift Die Woche bekräftigte Joschka Fischer auch schon während seiner längst vergangenen Zeiten als aktiver Grünenpolitiker die positiven Wirkungen, die der Konsum von Haschisch ihm persönlich zuteil kommen ließe.



Als Pate für Cannabis bei Tilray vergisst Fischer das hoffentlich nicht.