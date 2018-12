Drinks mit Pot der Plan.

Jahrzehntelang war Cannabis verboten und als teuflische Einstiegsdroge verschrien. Nachdem nun einige Bundesstaaten in den USA sowie einige wenige Länder die Legalisierung von Marihuana als Genussmittel durchsetzten und aufzeigten, dass weder große Gefahren noch gefährliche Nebenwirkungen bei dem geregelten Handel der Natursubstanz entstehen, steigen immer mehr Großkonzerne in das florierende Geschäft mit dem Gras. Erst wagte sich der Hersteller von Corona-Bier über Kanada ins Business, kürzlich folgte der Produzent von Marlboro-Zigaretten. Jetzt hat es den nächsten Brauereikonzern erwischt, welcher zukünftig mit dem nachwachsenden Rohstoff Hanf neue Gewinne erzielen möchte. Anheuser-Busch steigt ins Cannabusiness.

Der Cannabisproduzent Tilray aus Kanada ist durch eine 100-Millionen-Dollar schwere Investition des Budweiser-Herstellers Anheuser-Busch fortan damit beschäftigt, Forschung über Getränke mit berauschenden Hanfsubstanzen zu betreiben. Die am Mittwoch bekannt gegebene Zusammenarbeit ist damit der neuste Streich in der kommerziellen Erfolgsgeschichte des legalen Marihuanas. 50 Millionen Dollar werden dafür verwendet werden, zu untersuchen, wie man CBD- und THC-Getränke auf den kanadischen Markt bringen könne. Der in Belgien ansässige Anheuser-Busch-InBev-Konzern besitzt derzeit 500 Biersorten und steigt im entfernten Nordamerika über seinen Ableger Labatt Breweries aus Kanada in das sich erschließende Geschäftsfeld. Labatt sei verpflichtet sich den keimenden Kundenwünschen anzupassen und wolle stets eine Nase vorne haben, sagte der Firmenpräsident Kyle Norrington zu den Ereignissen. Wohl auch, weil der Zigarettenkonsum sowie der Alkoholgenuss insgesamt in der Bevölkerung am Sinken sind, konzentrieren sich Firmen wie Anheuser-Busch oder Marlboro auf das schnell wachsende Geschäftsfeld im Cannabusiness und hoffen auf neue Einnahmequellen, die in der Vergangenheit aufgrund der Gesetzeslage gemieden werden mussten. Ab Oktober 2019 können in Kanada essbare und trinkbare Produkte mit Inhaltsstoffen aus Marihuana verkauft werden, sodass sich aktuell die erste Welle großer Einsteiger bemerkbar macht, welche zum Start des neuen Marktes bereit für große Geschäfte sein wollen. Erst in dieser Woche kündigte Tilray ebenfalls an, sich mit dem Pharmaunternehmen Sandoz zu verbünden, um in Zusammenarbeit den legalen medizinischen Sektor von Cannabis global zu beliefern. Ganze 15 Prozent stiegen die Akten Tilrays innerhalb weniger Stunden nach der Bekanntgabe der neusten Kooperation mit dem Budweiser-Produzenten Anheuser-Busch in die Höhe.

Schöne neue Geschäftswelt Cannabis …