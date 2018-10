„Einer Minderheit von Profiteuren stünde eine Mehrheit von Verlierern gegenüber.“

Da sich die Diskussion über eine Freigabe von Cannabis stetig ausweitet und durch die Legalisierung in Kanada extrem angeheizt wurde, versuchen alteingesessene Meinungsmacher den aktuellen drogenpolitischen Kurs in Deutschland durch aufgebauschte Negativschlagzeilen zu verteidigen. Fachexperten und Politiker melden sich ebenfalls mit alten Parolen zurück auf der Bildfläche, um die stattfindenden Geschehnisse schwarzmalerisch zu kommentieren. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung wetterte direkt gegen die am 17.08.2018 in Kanada durchgeführten Schritte, welche zwangsläufig ein fatales Signal bei der jugendlichen Bevölkerung in Deutschland hinterlassen müssten. Damit die immer weniger glaubwürdigen Argumente, die für das Beibehalten der derzeitigen Strafverfolgung sprechen, in der Gesellschaft aber weiterhin einen gewissen Wahrheitsgehalt vermuten lassen, schreiben auch konservative Journalisten Schreckgeschichten über einen drohenden Paradigmenwechsel, der schwerwiegende Folgen hätte. Die Chefkorrespondentin für Wirtschaftspolitik von Welt warnt vor Legalisierungsfolgen und zeichnet dafür ein Bild aus der Sichtweise Marlene Mortlers auf.

Mit einem Leitartikel, der unter dem Titel „Bloss nicht legalisieren“ von der promovierten Volkswirtin Dorothea Siems geschrieben wurde, macht die Axel-Springer-Presse auf dem Portal Welt.de Stimmung gegen die immer stärker werdende Forderung nach einer Cannabisfreigabe. Die Chefkorrespondentin für Wirtschaftspolitik erklärt dort die drohenden Auswirkungen eines regulierten Hanfhandels, welcher unausweichlich zu einer Verschlimmerung der Situation führen würde. Die Argumente der Befürworter sind aus Sicht der Redakteurin nicht stichhaltig, weshalb der Schaden einer Legalisierung größer als der Nutzen wäre. Vom Handel verdrängte Dealer würden schließlich nicht in einen regulären Job einsteigen, sondern sich mit hoch potentem Cannabis – oder nach einem durch die Freigabe erzwungenen Umstieg auf härtere Substanzen – auf die ebenfalls vom regulierten Handel ausgeschlossenen Jugendlichen konzentrieren. Diese Kids hätten bei dem gesellschaftlich akzeptierten Freizeitkonsum von Marihuana dann auch andere Drogen wie Kokain bitter nötig, da eine Grenzüberschreitung beim Kiffen nicht mehr groß genug erscheinen könnte, rauchten Eltern, Lehrer und andere erwachsene Personen in der Öffentlichkeit. Insgesamt würde die Hemmschwelle gesenkt werden, die derzeit noch viele Menschen von dem Konsum der von den Vereinten Nationen als „mit Abstand wichtigste Einstiegsdroge“ bezeichneten Substanz abhalten würde. Die Folge wäre daher auch bei diesem Personenkreis eine Verlagerung des Konsumverhaltens auf stärkere Drogen …

Es folgen Wiederholungen der oft schon von Marlene Mortler ausgesprochenen Argumente gegen eine Gesetzesänderung, die allesamt die getätigte Aussage der Chefkorrespondentin für Wirtschaftspolitik bekräftigen, dass einzig eine Minderheit von Profiteuren einer Mehrheit von Verlierern gegenüberstehen würde. Die Vermutung, dass von vielen politischen Aktivisten, die sich für Cannabis einsetzen, nur ein Sieg gegen die Staatsautorität vor der eigenen Rente errungen werden wolle, schließen den mit abgekupferten Worten begonnenen Leitartikel von Welt.de ab.

Wie viele böse Vorahnungen und wie wenige logische Gedanken jedoch in der frisch verfassten Arbeit der Volkswirtin Dorothea Siems sowie auch in den meisten anderen altbackenen Aussagen aller Prohibitionsbefürworter stecken, kann dank der Frankfurter Rundschau Dr. med. Bernd Hontschik in seiner dort lesbaren Kolumne mit chirurgischer Präzision aufdecken. Seine Diagnose: „Alles spricht für die Legalisierung von Cannabis.“