„Neue Schock-Studie“ rüttelt Gegner des Kiffens wach.

Es ist unausweichlich. Kanada legalisiert Cannabis und der Rest der westlichen Welt wird folgen. Wie lange sich daher die Prohibition von Marihuana tatsächlich noch in der doch recht Vieles akzeptierenden Gesellschaft halten vermag, lässt sich daher theoretisch bereits an zwei Händen abzählen. Dennoch scheinen die Stigmata gegen Gras und seine Konsumenten noch lange in der Öffentlichkeit festzusitzen, auch weil derzeit noch medial eine prähistorische Haltung gegenüber der grünen Revolution besteht sowie auch ausgesprochen wird. Ähnlich, wie die von der Trump-Regierung in den USA zusammengewürfelte Truppe, die möglichst schlechte Nachrichten über Cannabis verstärkt in die Allgemeinheit bringen soll, so wirken auch hierzulande noch Methoden der Propaganda, die stark gegen den aufklärenden Charakter der versprochenen Wissensvermittlung sprechen. Die Medien stürzen sich auf schlechte Cannabisnachrichten.

Die kanadische Studie, die auf HanfJournal.de am 04. Oktober näher analysiert worden ist, hat es zeitgleich auch in andere Nachrichtenportale geschafft und sorgte dort selbstverständlich für Negativschlagzeile. So titelt das Jugendportal Kukksi „Neue Schock-Studie: So gefährlich ist Kiffen wirklich!„, während RTL Online trocken – ohne ganz so tief in die Trickkiste zu greifen – über die erstmalig bewiesenen Langzeitschäden im Gehirn berichtet, welche Cannabiskonsum bei Jugendlichen unausweichlich verursachen würde. Offensichtlich wird Lesern dieser Nachrichten jedoch nur die kurzsichtige Schlussfolgerung der beteiligten Forscher weitergereicht, deren Meinung durch mehrere andere Studien wie Metaanalysen bereits mehrfach wissenschaftlich widerlegt worden ist. So werden einzig die benötigten Informationen aus der kanadischen Studie wiedergegeben, die eindeutige Rückschlüsse forcieren und Cannabis als ein verblödendes Rauschmittel wahrnehmen lassen. Auffällig ist neben dem kompletten Entfernen aller in dem Zusammenhang stehenden kanadischen Äußerungen bezüglich Alkoholkonsum, dass auch überhaupt keine vorangegangenen Forschungsergebnisse mit einer gegenteiligen Aussage erwähnt werden. Noch viel stärker ins Auge sticht aufmerksamen Zeitgenossen jedoch dazu, dass derartige Positivschlagzeilen aus der aktuellen Cannabisforschung in der Regel überhaupt erst gar nicht den Weg in reguläre Medien schaffen, obwohl sich in jüngster Vergangenheit immer häufiger die Fehleinschätzungen über die Negativfolgen des Cannabiskonsums durch aufwendige Untersuchungen am menschlichen Gehirn aufdecken ließen.

Eindeutige Propaganda.