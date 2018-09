„Gefährliche und positive Einstellung“ in der Öffentlichkeit eindämmen.

In den USA ist zwar schon in einigen Bundesstaaten der Handel mit Cannabis zu Genusszwecken legal, doch im Allgemeinen befinden sich die Vereinigten Staaten noch immer auf Kriegsfuß mit der auch in einunddreißig Bundesstaaten als Medizin genutzten Pflanze. Die Regierung Trump und der namensgebende Präsident sind keine Freunde der natürlichen Rauschsubstanz, die wesentlich geringere Folgeschäden verursachen kann als der überall verfügbare Alkohol. Besonders der Justizminister Jeff Sessions fiel Cannabisbefürworten in der der Vergangenheit derart negativ auf, sodass sich selbst bekannte TV-Doktoren öffentlich dazu äußern mussten, wie wichtig die Versorgung mit Medizinalhanf für gewisse Patientengruppe ist. Und obwohl das Nachbarland Kanada in Kürze schon Marihuana komplett legalisieren wird, versucht die US-Regierung nun offensichtlich erneut Öl ins Feuer des Drogenkrieges zu gießen. Die Regierung Trump stellt ein Anti-Cannabis-Team zusammen, das jetzt dafür sorgen soll, dass die zumeist positive Meinung über Cannabis in Amerika wieder rückläufig wird. Man wolle die „gefährliche und positive Einstellung“ gegenüber Marihuana in der Öffentlichkeit wieder eindämmen, wurde dank der Berichterstattung eines Nachrichtenportals bekannt.

BuzzFeed berichtete am Mittwoch über das wohl heimlich zusammengestellte Expertenteam im Weißen Haus, welches für eine veränderte Betrachtungsweise von Cannabis in Zeiten der fortschreitenden Legalisierung aufgestellt worden sein soll. Negative Nachrichten über Bundesstaaten, welche Cannabis für Rauschzwecke freigaben, sollen durch die Arbeit der aus Landesämtern stammenden Führungspersönlichkeiten stärker ins öffentliche Rampenlicht gerückt werden, um die überdurchschnittlich positive Meinung über die Legalisierung zu verändern. Dazu gehöre auch die Darstellung der natürlichen Droge als eine Gefahr auf nationaler Ebene. Das sogenannte Marijuana Policy Coordination Committee soll zur Bewerkstelligung dieser Aufgabe die Aufforderung erhalten haben, Daten herauszugeben, welche die negativen Trends der Cannabislegalisierung bestmöglich demonstrierten. Problematisch dürfte an dem dämonisierenden Vorhaben jedoch werden, dass die Daten über kriminelle Aktivitäten, Gesundheitssysteme und ökonomische Faktoren nur klare Vorteile aufzeigen, vergleicht man Staaten mit legalem Zugang zu Cannabis mit Bundesstaaten ohne diesen kontrollierten Zugang. Selbst die Statistiken über steigende Konsumentenzahlen oder erhöhte Fahrzeugunfälle lassen keine eindeutigen Schlüsse zu, da von anderer Seite betrachtet dennoch bessere Ergebnisse als unter prohibitionistisch geführter Rechtsprechung erzielt werden. So stiegen die Konsumentenzahlen zwar weiterhin kontinuierlich nach der Freigabe von Hanf zu Genusszwecken an, doch nicht ganz mehr so steil wie während des Verbotes. Zusätzlich sanken die Zahlen unter Heranwachsenden, was definitiv als Vorteil zu betrachten ist. Nach dem Aufheben des Cannabisverbotes sanken in den jeweiligen Bundesstaaten auch die Wirkstoffgehalte in den Pflanzenprodukten, was während des Verbotes noch nicht der Fall gewesen sein soll. Insgesamt stehen die vielen Vorteile wesentlich spürbareren Nachteilen gegenüber, sodass Hanfaktivisten und Cannabislegalisierer die Meinung teilen, die Regierung Trump könne das erneut entfachte Vorhaben – Weed in ein besonders schlechtes Licht zu rücken – niemals mehr erfolgreich umsetzen.

Hier sei jetzt nur noch das Gurgeln von aussterbenden Prohibitionisten zu hören, äußert sich Justin Strekal – der politische Chef von NORML – daher zu der Situation überzeugt.

Die Propagandamaschine versagt somit bereits im Vorfeld – hoffentlich dann endlich auch bald bei uns!