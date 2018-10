Langzeitschäden schlimmer als von Alkohol.

In vierzehn Tagen wird Cannabis in Kanada ein legal gehandeltes Rauschmittel darstellen. Da sich Erwachsene fortan etwas einfacher mit der natürlichen Droge versorgen können, bangen Prohibitionsbefürworter selbstverständlich vor den Signalen, die unter Heranwachsenden eine negative Auswirkung zeigen könnten. Obwohl in jüngster Vergangenheit aus unterschiedlichen Forschungsstätten der Tenor schallte, dass die Auswirkungen von Cannabis auf jugendliche Gehirne überschätzt worden sind, klingt nun eine erneute Warnung aus dem Sainte-Justine-Krankenhaus aus Montreal in verschiedenen Nachrichten schrill auf. Die kanadische Studie warnt vor frühem Cannabiskonsum, weil ein Entwicklungsschaden schlimmer als durch Alkoholmissbrauch hervorgerufen würde.

Auch wenn die bisher größte explorative Bildanalyse von Gehirnscans keinen Unterschied in den Denkapparaten von Marihuana konsumierenden Personen zu nicht Marihuana konsumierenden Personen auffand, und damit bewies, dass die Gehirnstrukturen durch Cannabis unangetastet bleiben, so hat nun die Studie des Sainte-Justine-Krankenhauses in einer vierjährigen Beobachtung von 3,826 heranwachsenden Kanadiern herausgefunden, dass Cannabis schwerer Schäden als Alkohol verursachen muss. Die Ergebnisse – die laut Co-Autorin Jean-François G. Morin unbedingt als Warnung vor der stattfindenden Legalisierung von Cannabis in die Gesellschaft getragen gehören – stützen sich auf eine jährlich einmal stattfindende Untersuchung aller teilnehmenden Kids, welche ab der siebten Klasse begleitet wurden. Dabei nutzten die Forscher, deren Ergebnisse gestern im American Journal of Psychiatry veröffentlicht wurden, schulbasierte computergestützte Assessments, welche die Fähigkeiten betreffend Erinnerungsvermögen, Wahrnehmungslogik, Hemmungsverhalten und Arbeitsgedächtnis überprüften. Da man zuvor über die Konsumgewohnheiten der Teilnehmer Auskunft erhalten hatte, kam man zu dem Schluss, dass Cannabiskonsum einen weitaus größeren und längerfristigen Schaden in der Entwicklung Heranwachsender hinterließe als Alkoholmissbrauch. In allen Bereichen schnitt der wesentlich geringer vertretene Teil der jungen Marihuananutzer schlechter ab, als die zu drei viertel Teilen bereits recht häufig trinkende Schülerschaft. Während nur 28 Prozent der Teenager zugaben in der Vergangenheit gekifft zu haben, standen schließlich 75 Prozent der teilnehmenden Jugendlichen zu ihrem ebenfalls verbotenen Alkoholkonsum. Da selbst nach der Aufgabe des illegalen Graskonsums die Gehirne jedoch nicht die gewöhnlichen Leistungen in den jährlichen Tests erbrachten, geht das Team des Saint-Justine-Krankenhauses – zusammen mit Forschern der Universität von Montreal – nun davon aus, dass der durch Cannabiskonsum angerichtete Schaden dauerhaft die Entwicklung negativ beeinflusse, was bei Alkoholgebrauch viel weniger der Fall sei.

Untersuchungen an Zwillingsgeschwistern – mit unterschiedlichen Konsumgewohnheiten, aber gleichen Lebensbedingungen – widersprechen dieser Schlussfolgerung stark. Auch die gut untersuchte Wirkung von Alkohol auf das erwachsene Gehirn lässt Zweifel an den Studienergebnissen nicht unbedingt unberechtigt zu.