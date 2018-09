Kanada investiert 100 Millionen Dollar in die Prävention.

Da ab dem 17. Oktober in Kanada Cannabis legal gehandelt werden wird, macht sich das damit bereits jetzt schon einen guten Umsatz erzielende Land einige Gedanken darüber, wie man die Konsumbereitschaft in der Bevölkerung dennoch auf niedrigstem Niveau halten kann. Damit während der ersten Jahre des Legalisierungsprozesses nicht übermäßig viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf den Gedanken kommen, sich an den neuerdings freigegebenen Naturwaren zu berauschen, investiert Kanada bare Münze in die Aufklärung. Mit einer Summe von 100 Millionen Dollar wird man den Cannabiskonsum in der Bevölkerung bestmöglich verhindern versuchen, wobei selbst Bauarbeiter vor den Gefahren des berauschten Arbeitens gewarnt werden.

In den nächsten sechs Jahren plant Kanada den Betrag von 100 Millionen Dollar aufzubringen, um Programme und Präventionsbroschüren mit Warnhinweisen zum Cannabiskonsum zu initiieren, herzustellen und aufrechtzuerhalten. So wurden und werden gesunde Gedanken über Fahrtüchtigkeit vermittelt und wissenswerte Erkenntnisse über die Gesundheitsgefahren des Cannabiskonsums in die Allgemeinheit getragen, die sich in ihren Kernaussagen von der vergangenen Strategie verabschiedet haben. Anstatt einfach nur mit drohendem Zeigefinger das Verbot zu proklamieren, werden Beispiele nahegelegt, welche Situationen aufzeigen, in denen eine Abstinenz von Vorteil ist. Um Heranwachsende und junge Erwachsene zu erreichen, besucht das kanadische Gesundheitsministerium auch Konzerte und Festivals, auf denen diese Bevölkerungsgruppen fröhlich zusammenkommen und ungezwungen über die anstehenden Veränderungen in der Gesetzeslage mit all ihren Folgen informiert werden können. 62,5 Millionen Dollar werden in den kommenden fünf Jahren gemeinnützigen Organisationen sowie Verbänden von Einheimischen überlassen, der Rest des 100-Millionen-Dollar-Betrages wird in einem Sechsjahresplan in Erziehung, Achtsamkeit und Beobachtung gesteckt. Den Erfolg der verschiedenen Kampagnen können beteiligte Beobachter zwar bisher noch nicht voraussagen, doch weiß man bereits von den positiven Chancen, welche funktionierende Methoden für die Zukunft versprechen, weshalb auch der Mut zum Versagen in einzelnen Fällen der großen Aufgabe vorhanden bleibt. Da das gesamte Vorhaben immer eine öffentliche Diskussion anrege, sei allein der veränderte Umgang in Gesprächen vorteilhaft. Eltern müssten aber langsam ihren Kopf aus dem Sand holen und ehrlichen Gesprächen offen gegenüber eingestellt sein, wobei es nicht nur darum gehe, ein einziges Mal die Fronten zu klären, sondern eher sich auf einen Prozess einzustimmen, der als längerfristige Kommunikation betrachtet werden muss. 250000 Broschüren, die das Gespräch zwischen Eltern und Kindern erleichtern sollen, hat Kanada im Vorfeld des 17. Oktobers schon zu diesem Zweck vertrieben, die sich einer großen Nachfrage erfreuen sollen.

Und auch in spezielleren Gefilden, wie dem arbeitsreichen Alltag hart arbeitender Bauarbeiter, macht sich eine Aufklärungswelle breit, die über die Rechte – aber auch Pflichten – von Marihuana befürwortenden Personen im Umfeld dieser mit schwerem Gerät behafteten Tätigkeiten Auskunft gibt.

Das Motto der diesjährigen Berliner Hanfparade „Aufklärung statt Verbote“ ist in Kanada also schon im Einsatz.