Grüne und FDP arbeiten Hand in Hand.





Da die angewandte Strategie der deutschen Drogenpolitik leider tagtäglich dabei versagt Jugendliche vor dem Zugang zu Cannabis zu bewahren, aber dafür unbescholtene Bürger aufgrund ihres alternativen Konsummusters grundlos kriminalisiert, fordern immer mehr Gemeinden einen fachmännischen Umschwung mit Sinngehalt. Wie zuletzt in Gießen fordern nun politische Kooperationspartner einen Pilotversuch, der durch wissenschaftliche Untersuchungen greifbare Informationen zur Verbesserung der Situation beitragen könnte. Grüne und FDP haben ein Cannabismodellprojekt für Niedersachsen gefordert.

Noch im Dezember 2017 konnte man die Präsidentin der niedersächsischen Ärztekammer gegen die Freigabe von Cannabis vehement im Sozialausschuss des Rates der Landeshauptstadt Hannover argumentieren hören, doch nichtsdestotrotz haben sich die Mitglieder der Oppositionsparteien von FDP und Grünen nicht eines Besseren belehren lassen und werden nun einen THC-haltigen Antrag im Landesparlament einreichen. Erwachsenen Konsumenten von Cannabis soll in einem Modellprojekt ein legaler Zugang zu dem natürlichen Rauschmittel durch den Verkauf in Apotheken gewährt werden, während durch wissenschaftliche Begleitung Datensätze mit belastbarer Aussagequalität entstehen. „Wir sind der Einschätzung, dass es Zeit ist, über eine Entkriminalisierung zu reden“, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen Anja Piel in Hannover am Mittwoch und forderte eine offene Diskussion über das dauerhaft präsente Thema, für das sich die niedersächsische Landesregierung auch bundesweit starkmachen solle. Die Regierungssprecherin der regierenden Koalitionspartner Anja Pörksen von der SPD signalisierte jedoch schon vor einer einberufenen Pressekonferenz der Oppositionsparteien, dass man bei der dauerhaft präsenten Cannabisthematik eigentlich überhaupt keinen Entscheidungsbedarf sehen würde.

Ungefähr 130000 Personen, die jährlich aufgrund von Cannabis mit strafrechtlichen Ermittlungen in Deutschland zu kämpfen haben, sehen das sicherlich wiederum ganz anders.