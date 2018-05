Modellprojekt zur Abgabe von Marihuana in Gießen gefordert

Linksfraktion reicht Antrag zur Prüfung eines CSC ein.

In der mittelhessischen Universitätsstadt Gießen konsumieren Menschen trotz Cannabisverbot die potenten Blüten der auf dem Schwarzmarkt produzierten Hanfpflanzen genauso häufig wie im Rest der Republik. Da dieser Zustand offensichtlich nicht durch die bisher angewandte Strafverfolgungsstrategie zu verändern ist, fordern aufgeschlossene Personen schon eine ganze Weile einen zielführenden Umschwung in der Drogenpolitik, welcher Konsumenten vor Gefängnissen schützt und dem Staat mehr Möglichkeiten in der Suchtprävention bietet. So auch die Mitglieder der Linksfraktion in Gießen, die am 28.05.2018 einen Antrag stellten, der unter anderem die Überprüfung fordert, ob ein Cannabis Social Club zur Abgabe von Marihuana an Erwachsene in einem Modellprojekt in Gießen geeignet wäre.

In dem freundlicherweise vom Fraktionsvorsitzenden der Gießener Linken ebenso an die Agentur des Hanf Journals verschickten Antrag an den Stadtverordnetenvorsteher der Gießener Stadtverordnetenversammlung fordert die Linksfraktion den Magistrat dazu auf, eine „Ausnahmegenehmigung nach §3 BTMG Abs. (1) und (2) im Rahmen eines wissenschaftlich begleiteten Modellprojekts zur kontrollierten Abgabe von Cannabisprodukten an Konsumierende in Gießen bei der Bundesopiumstelle zu beantragen“. Da zwischen vier bis fünf Millionen Bundesbürger regelmäßig Marihuana konsumierten – die jährlich über 100000 Strafverfahren verursachten – böten aus Sicht der Linken möglicherweise Cannabis Social Clubs – welche in Spanien, Belgien und Holland schon sichtbare Lösungsansätze aufzeigten – eine Option, der als gescheitert zu betrachtenden Prohibition sinnvoll entgegenzuwirken. Mit Cannabis Social Clubs könne man den Cannabiskonsum besser regulieren, würde dem kommerziellen Anreiz weitere Kundschaft anzuwerben, einen Riegel vorschieben; und besäße aufgrund der Straffreiheit direkten Kontakt mit bereits suchtgeleiteten Konsumenten, denen dann erstmals mit tatsächlichen Hilfsangeboten greifbare Unterstützung geboten werden könnte.

Damit die positiven Aspekte der eingereichten Forderungen verständlich werden, drängt die Linksfraktion in Gießen auf das Einhalten gewisser Punkte bei der Stellung des Antrags, über den folgend die Bundesopiumstelle entscheiden wird. So muss gewährleistet sein, dass eine Präventionsstrategie nur erwachsenen Konsumierenden einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang ermöglicht. Sichergestellt gehört, dass Kinder und Jugendliche vor jeglicher Rauschmittelüberlastung geschützt werden. Illegaler Handel muss durch den legalen Zugang eingedämmt werden können, während Behörden dadurch entlastet werden. Aus diesem Grund muss dazu auch die strafrechtliche Verfolgung von Cannabiskonsumenten außer Kraft sein, damit Teilnehmer eines Modellprojektes geschützt sind. Da dieser Modellprojektcharakter nicht übersehen werden darf, gehört eine wissenschaftliche Begleitung durch Fachexperten selbstredend zum angestrebten Plan der Linksfraktion in Gießen.

Gutes Gelingen gewünscht.