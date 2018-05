Drogenbeauftragte spricht sich für die Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten aus

Vorwehen der nordamerikanischen Legalisierungswelle werden in Deutschland gespürt.

Auf dem nordamerikanischen Kontinent ist der drogenpolitische Umschwung in vollem Gang. Einzelne US-Bundesstaaten geben Cannabis auf Wunsch der Bevölkerung für Erwachsene frei, während pharmazeutische Opioide für eine Krise in den gesamten Vereinigten Staaten sorgen, die mit dem einst verteufelten Marihuana aus medizinischer Sicht wieder eingedämmt werden könnte. Kanada peilt die völlige Freigabe von Gras- und Hanfprodukten in diesem Sommer an und verspricht sich viele Vorteile durch den geregelten Handel der ansonsten auf dem Schwarzmarkt florierenden Warengüter. In Deutschland sorgt dagegen häufig eine prohibitionistisch eingestellte Politik für Kopfschütteln bei aufgeklärten Personen, denen die fadenscheinigen Argumente im Schädel Schmerz bereiten. Nun scheint eine der größten Verfechterinnen der derzeit angewandten Strafverfolgung von Marihuanakonsumenten jedoch Wind von der stattfindenden und sich unaufhaltsam fortsetzenden Legalisierungswelle in Nordamerika bekommen zu haben, der unglaubliche Denkprozesse in Gang gesetzt zu haben scheint. Die deutsche Drogenbeauftragte spricht sich für eine Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten aus.

Noch vor wenigen Wochen beklagte sich Marlene Mortler über die eindeutigen Fragestellungen nachhakender Journalisten, doch während der Präsentation des aktuellen Drogenberichtes am letzten Dienstag in Berlin wurden von ihr erstmalig verständnisvolle Worte für Nutzer grüner Kräuter gegenüber der Presse ausgesprochen. So soll die Drogenbeauftragte der Bundesregierung sich dahin gehend geäußert haben, dass Konsumenten von Cannabis eigentlich vor eine Wahl gestellt werden sollten, wenn sie mit einer Eigenbedarfsmenge von der Polizei gefasst würden. Entweder die Zahlung eines Bußgeldes, oder aber eine Therapiegesprächsrunde mit Suchtexperten sollten dem Gefassten als Optionen geboten werden, ginge es nach der neuen Meinung einer etwas verändert scheinenden Marlene Mortler. Auch gegen Diskussionen will sich die Drogenbeauftragte nicht länger verwehren, obwohl von ihr schon häufig die öffentlich geführte Debatte über die Freigabe von Cannabis für die steigenden Konsumentenzahlen unter Jugendlichen verantwortlich gemacht wurde. Nun lautet das Motto von Marlene Mortler nach eigenen Worten jedoch: „Wir brauchen eine breite Diskussion über Sucht und Drogen, Tabak, Alkohol.“

Einen ersten Anstoß für das unter neuen Umständen stattfindende Gespräch bietet beispielsweise schon der Verein Alternative Jugend- und Drogenhilfe Nürnberg, der Cannabis aufgrund jahrelanger Erfahrungen staatlich reguliert wünscht.

Gezeitenwechsel eingeleitet.