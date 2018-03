Viel mehr kiffende Kids in Germany trotz Cannabisprohibition.

Die Gegner einer Cannabislegalisierung erwähnen immer recht emotionsbeladen in ihren Reden, dass die Auswirkung einer Wiedereinführung von legalem Hanf für die Jugend fatal wäre. Selbst die Debatte über eine Veränderung der nicht funktionierenden Drogenpolitik sorge laut manchem Befürworter der Prohibition bei Heranwachsenden schon alleine für steigenden Cannabiskonsum aufgrund der stattfindenden Verharmlosung. Sogar der Verband von Kinder- und Jugendärzten hält es daher in der stark angeheizten Diskussion für sinnvoll, öffentlich zu bekunden, dass die Rauschsubstanzen der Hanfgewächse wegen ihrer Gefährlichkeit lieber weiterhin unter der Oberfläche der Gesellschaft in illegalen Verkaufsstellen gehandelt werden sollten, bevor neu geschaffene Gesetze von Kids in einer Postprohibition möglicherweise umgangen werden könnten – wie jetzt beim Alkohol. Dass der Anteil minderjähriger Marihuanakonsumenten in Niedersachsen stark gestiegen ist, obwohl der Zugang zu Marihuana nur über illegale Wege erreicht wird, zeigt jedoch erneut recht eindeutig, dass nur durch eine Verschiebung des Sektors in einen ausschließlich für Erwachsene zugänglichen Markt etwas verändert werden kann.

Obwohl sich die Quote der jugendlichen Kiffer in Niedersachsen in einem Zehnjahresvergleich mehr als verdoppelt hat – im Vergleich zu 2016 im Jahr 2017 bei den unter 14-Jährigen ein gehöriges Drittel Wachstum zu verzeichnen war – spricht sich auch der niedersächsische LKA-Präsident Uwe Kolmey gegen die Idee der Cannabislegalisierung aus, welche gesetzlich geregelte Anforderungen an Händler von Rauschmittel mit sich brächte – unter anderem Jugendschutzbestimmungen.

Die Freigabe von Marihuana für Erwachsene hätte die Signalwirkung, dass Cannabis harmlos wäre, und würde dazu wie eine Einladung zum Konsum in allen Kinderköpfen erklingen. Den aktuellen Anstieg unter den minderjährigen Konsumenten schiebt Kolmey natürlich treffsicher auf die geführte Legalisierungsdebatte und weiß dazu als Landeskriminalamtspräsident die Tatsache nicht richtig einzuschätzen, warum trotz gleichbleibender Kontrollen seitens der Polizei immer mehr Marihuana in den Asservatenkammern landet. Der angestiegene Import nach Deutschland durch ausländische Banden gibt ihm nicht genügende Anhaltspunkte, die wirkungslos scheinende Verfolgungsstrategie anzuzweifeln, sondern bestärkt dagegen seine Annahme, dass die gleichen Akteure unter gesetzlichen Rahmenbedingungen ähnliche Bemühungen anstellen würden, um steuerliche Vorgabe und strenge Kontrollen zu umgehen. Eine Legalisierung sei aber ohnehin unnötig, denn sechs Gramm wären für den Eigenbedarf in Niedersachsen straffrei. Lösung für das Problem – keine.

Der dank der Prohibition stark angewachsene Markt an jugendlichen Kiffern in Niedersachsen verbunden mit der Kombinationsgabe des dortigen Kriminalamtspräsidenten wird – auch unter strengen Jugendschutzgesetzen eines regulierten Cannabismarktes – somit sicherlich als letzte vielversprechende Einnahmequelle von übrig gebliebenen Schwarzmarkthändlern wahrgenommen werden. Alles klar, Herr Kommissar?!