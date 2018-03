Nevada gewinnt mit der Legalisierung.

Am ersten Juli 2017 wurde in Nevada der Verkauf von Genussgras an Erwachsene staatlich erlaubt und gesetzlich geregelt. Da sich schon in anderen US-Bundesstaaten der Rückzug aus dem Kampf gegen Cannabis rein rechnerisch rentierte, war zu erwarten, dass auch im Wüstenstaat und dem dort beheimateten Glücksspielmekka Las Vegas ordentlich die Kasse klingelt, wenn Marihuana nicht länger unter der Decke der Illegalität gehandelt werden muss. In Nevada wird eine Millionen Dollar Umsatz mit Marihuana pro Tag gemacht, lässt sich durch Zahlen, die das Steueramt des Bundesstaates jetzt offiziell verlauten lies, ermitteln.

Nach nur sechs Monaten beliefen sich die Gesamtumsätze durch legal gehandeltes Cannabis auf 195,5 Millionen Dollar, was somit im Durchschnitt einen Umsatz von einer Millionen Dollar pro Tag bedeuten würde. Die daraus resultierenden Steuereinnahmen wären in einer Höhe von 30,4 Millionen Dollar anzusiedeln, wobei die mit 15 Prozent besteuerten Großhandelssteuern für etwas mehr als ein Drittel und die mit zehn Prozent besteuerten Einzelhandelssteuern für die beiden verbleibenden Drittel dieser Summe verantwortlich gewesen seien. Aufgrund von vergangenen Schätzungen hoffte man in Nevada auf Staatseinnahmen in Höhe von ungefähr 63 Millionen Dollar nach zwei Jahren angelaufenen Marihuanahandels, doch bereits jetzt scheint sich abzuzeichnen, dass diese Summe bereits nach der Hälfte der Zeit – also schon nach einem Jahr – in die nimmersatten Staatskassen gespült werden wird. Das Cannabis-Marktanalyseunternehmen New Frontier schätzt den legalen und derzeit noch in Entstehung befindlichen Marihuanasektor in dem knapp drei Millionen Einwohner zählenden US-Bundesstaat im Jahr 2020 auf einen Wert von circa 622 Millionen Dollar.

Vierzig Millionen Gäste aus der gesamten Welt könnten den amerikanischen Hauch der Freiheit in Nevada schließlich jährlich vollends auskosten versuchen – ohne ein schlechtes Gewissen oder Sorgen vor ungerechtfertigter Strafverfolgung im Handgepäck dabei herumschleppen zu müssen. Viva cáñamo!