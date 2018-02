Nasdaq hat Platz für die kanadische Cronos Group.

Weltweit bereiten sich Unternehmen auf den kommenden Umschwung in der globalen Drogenpolitik vor. Von Australien über Dänemark bis Kanada werden Pläne geschmiedet, den lukrativen Markt den Händen Krimineller zu entreißen und stattdessen saubere Geschäfte mit sauberer Ware sicherzustellen. Auch einige Börsengänge fanden auf kleineren Handelsplattformen zu diesem Zweck in der Vergangenheit statt, doch nun ist die erste Cannabis-Company auf der größten US-Handelsplattform gelandet. Der Nasdaq hat von nun an mit der Cronos Group den ersten Marihuanalieferanten offiziell unter ständiger Beobachtung für interessierte Investoren.

Gestern erhielt das kanadische Unternehmen den einem Ritterschlag gleichkommenden Zugang zum amerikanischen Aktienmarkt, auf der bekanntesten und größten elektronischen Handelsplattform der Welt. Der Nasdaq führt von nun an die Werte der zwei kanadische Produzenten umschließenden Cronos Group, die neben Bezugskanälen in Israel und Australien wohl auch einen speziellen exklusiven Deal für medizinische Cannabisprodukte mit 12000 deutschen Apotheken besitzt. Gedeutet wird der Einstieg des ersten Marihuanaproduzenten auf den bekanntesten Aktienmarkt der Welt wie ein Paukenschlag, der die klare Nachricht vermittelt, dass der Geschäftssektor Hanf vollständig angekommen ist und fortan auch vollkommen ernst genommen werden muss. Wie das Wallstreet-Online-Portal definiert, zählt das Unternehmen „mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden $ bei einem kolportierten Aktienpreis von 7,75 US$ pro Stück zu den größeren kanadischen Cannabis-Produzenten.“ Da diese Informationen jedoch wenig Aufschluss über die sich bietenden Verdienstoptionen für bereitwillig in das Cannabisgeschäft einsteigende Marihuana-Connaisseurs und Ganja-Entrepreneure enthält, dürften Empfehlungen von anderer Seite willkommen sein.

Der bekannte Wirtschaftsökonom Professor Doktor Justus Haucap – der in Bälde die Kosten der Repression und mögliche Gewinne bei einer Legalisierung im Auftrag des Deutschen Hanfverbandes ausrechnen wird – rät in aktuellen Interviews neben der dringend zu empfehlenden Kursänderung in der Drogenpolitik ebenso zum zeitnahen Einstieg in den finanziell vielversprechenden Cannabisaktienmarkt.

Ein gutes Omen!