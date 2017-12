Ab 2018 wächst Gras für medizinische Zwecke neben Holland auch in Dänemark.

Erst am vergangenen Freitag stimmte das dänische Parlament für einen vierjährigen Versuch, der Kranken den legalen Zugang zu medizinischem Marihuana ab dem kommenden Jahr gewährleisten soll. Nur ein dazwischenliegendes Wochenende später berichtet die kanadische Canopy Growth Corperation vergangenen Montag, dass den geschmiedeten Plänen, die in Kooperation mit Danish Cannabis unter dem Namen Spectrum Cannabis Denmark geschmiedet wurden, seitens der dänischen Arzneimittelbehörde zugestimmt wurde. Spectrum Cannabis Denmark eröffnet eine riesige Marihuanaplantage zur Versorgung aller Kranken in Europa.

40.000 Quadratmeter soll die in Odense liegende Cannabisproduktionsstätte an Fläche besitzen, deren Produktionsbeginn auf Frühjahr 2018 geschätzt wird. Dann sind alle Umbauten für ein angemessenes Gewächshaus abgeschlossen und die aus Kanada importierten Muttergewächse verschiedenster Varietäten dürfen sich als erste Hanfpflanzen zu den unter Lizenz auf dem europäischen Kontinent wachsenden Wesen zählen. Laut der Canopy Growth Corperation ist der Erhalt der ausländischen Anbaulizenz schließlich die allererste Genehmigung eines kanadischen Hanfunternehmens, legal auf dem europäischen Festland Cannabis für medizinische Zwecke anbauen zu dürfen, was daher als Meilenstein zu betrachten sei. Der Gesundheitsminister Dänemarks Ellen Trabe Nørbye äußerte sich in Medien hingegen ähnlich zukunftsorientiert und führte die Bedeutung von Medizinalhanf vor Augen. „Medizinisches Cannabis hat ernomes Potenzial und meine Rolle als Gesundheitsminister ist es, zu helfen, dass das neue Medizinalhanfgesetz für die Patienten ein Erfolg wird – und für Dänemark.“ Dabei klingen die Aussichten für die Produktion der Spectrum Cannabis Denmark sehr vielversprechend, da keine Limitierung in der Produktionsmenge oder der Herstellung unterschiedlicher Endprodukte angedacht ist.

Bevor in Deutschland also frühestens 2019 erste Medizinalhanfgewächshäuser einzig für die Versorgung der hiesigen Bevölkerung legal in Betrieb gehen werden, wird Dänemark seinen vorhergesehenen Produktionsüberschuss den dankenden europäischen Nachbarn verkaufen. „Wir werden einen Vorsprung von zwei Jahren haben“, sagte Spectrum Cannabis Denmark Vorstandsvorsitzender Lars Thomassen – ohne dafür in eine magische Glaskugel schauen zu müssen – in dänischen Tageszeitungen bereits vor gut einem Monat.

Die Zeit g rast …