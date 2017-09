Regeln für eine vernünftige Legalisierung.

Da bei der Legalisierung von Cannabis auch der Jugend- und der Konsumentenschutz im Vordergrund stehen, überlegen sich fortschrittliche Länder und Staaten schon vor dem Startschuss in ein weniger zwielichtig belastetes Zeitalter einige Regeln, um beide Faktoren möglichst gewissenhaft abzusichern. Auch da die verschiedensten Hanfprodukte in allen Farben und Formen produziert werden, gehört ein gewisser Kodex entwickelt, der ungewollte Rauschzustände bei dem falschen Personenkreis verhindern soll. In einem sonnigen Bundesstaat der USA plant man daher nun einige Ideen durchzusetzen, die zwecks Sicherheit von Unbeteiligten überlegt wurden. Keine Cannabisbären für Kalifornien stellen dabei nur eine Vorstellung der staatlichen Organe dar, die sich auch mit Drohnenlieferungen und Roboterboten auseinandersetzen müssen.

Auch da bereits in der Vergangenheit besonders starke Cannabisgummibärchen Menschen unbewusst untergejubelt wurden und diese in äußerst unangenehme Situationen verfrachtete, stellen die erst noch von Gouverneur Jerry Brown zu unterzeichnenden Entwürfe – für ein Verbot von THC beinhaltenden Süßwaren, in Form von Personen, Tieren, Insekten oder Früchten – eine kleine Sicherheitsvorkehrung mit gutem Hintergedanken dar. Zu verlockend sind bunte Süßigkeiten schließlich besonders für die Jüngsten, selbst wenn diese über die Folgen des Verzehrs von Erwachsenen informiert werden – was alle aufmerksamen Werbefernsehzuschauer wissen dürften. Um weitere Gefahren abzuwenden, überlegt das Büro für Cannabiskontrolle, Transporte von Marihuanabestellungen auch einzig über Lieferwagenlieferanten abwickeln zu lassen, während Boote, Flugzeuge, Züge und selbst Fahrräder für die Auslieferung nicht infrage kommen sollen, damit die Ware nicht in falsche Hände geraten kann. In möglicher Zukunft häufiger eingesetzte Flugdrohnen oder Laufroboter verschiedener Dienstleister bekämen somit ebenso kein grünes Licht für den künftigen Cannabistransport in Kalifornien.

Sollten daher einmal die überlasteten Fahrer der Paketdienste heimlich während der Arbeit im Auto einen Joint kiffen und trotz des baldigen legalen Status der grünen Räucherware von der Staatsmacht dabei erwischt werden, droht ihnen nach einem neuen bereits unterzeichneten Gesetzesentwurf ab 2017 nur noch eine recht „vernünftig“ klingende Geldstrafe in Höhe von 70 Dollar.

Wesentlich vernünftiger, als der Bevölkerung bei der quälenden Frage nach der Legalisierung von Cannabis immer noch einen Bären aufbinden zu wollen …