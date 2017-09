Entkriminalisierung von Marihuana schreitet voran.

Auch wenn Gras künftig erst einmal nur in fünf und nicht 50 Bundesstaaten der USA legal für Rauschzwecke gehandelt werden darf, schreitet die allgemeine Legalisierung von Cannabis in den Vereinigten Staaten stetig voran. In immer mehr Orten wird eingesehen, dass der geregelte Handel von Hanfwaren mit positiven Effekten für die Allgemeinheit verbunden ist, weshalb man auch immer häufiger von ehemals angewandten Druckmitteln absieht, die ungerechtfertigt gegen die friedliche Klientel eingesetzt wurden. Cannabisbesitz in New Hampshire ist nun ein Bagatelldelikt, das nicht mehr mit Gefängnisaufenthalten bestraft wird. Damit tritt eine Entkriminalisierung von Marihuanagenießern in den USA im 22. Bundesstaat des Landes in Kraft.

Seit gestern droht Cannabisrauchern in New Hampshire keine Haftstrafe mehr, sollten sie nicht mit mehr als einer drei viertel Unze Marihuana (28,34 Gr.) seitens der Staatsmacht aufgegriffen werden. Ein Zahlung von 100 Dollar Bußgeld wird dafür jetzt fällig, die sich auf 300 Dollar erhöhen kann, sollte man innerhalb von drei Jahren zwei weitere Male im Besitz dieser Mengen in eine Personenkontrolle geraten. Erst beim vierten Vergehen innerhalb des Dreijahreszeitraums ändert sich das Strafmaß, da sich das Delikt in ein Klasse B Straftat wandelt, die dann mit 90 bis 180 Tagen Gefängnisaufenthalt bestraft werden kann. Bis zum Inkrafttreten der vom republikanischen Gouverneur Chris Sununu zuvor unterzeichneten Gesetzesänderung galt der Besitz geringer Mengen Cannabis als ein krimineller Akt, der mit bis zu einem Jahr Haftanstalt und einer Zahlung von bis zu 2000 Dollar bestraft werden konnte. Da Marihuana in New Hampshire jedoch weiterhin nur für Medizinalhanfpatienten legal ist und den Status einer illegalen Substanz unter der normalen Bevölkerung nicht verliert, fordern Befürworter der Richtungsänderung gleich weitere logische Folgeschritte, die auch im Interesse der Bürger zu stehen scheinen. 68 Prozent der Bewohner New Hampshires sind schließlich nach Umfragen bereits dafür Cannabis im „Granite State“ komplett zu legalisieren, was in allen anderen Teilen New Englands auch überlegt oder schon umgesetzt wird.

Eine realistische Marihuanaprohibitionsausstiegsstrategie mit positiven Folgen.