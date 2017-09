Die positive Wirkung von legalem Marihuana einmal mehr bewiesen.

Die deutsche Drogenbeauftragte Marlene Mortler von der CSU kann sich noch so sehr im Erzählen amerikanischer Märchen üben, ihre gebetsmühlenartig vorgetragenen Argumente gegen die Legalisierung von Cannabis wurden mittlerweile in regelmäßigen Abständen von vertrauenswürdigen Quellen widerlegt. Nun gibt es brandaktuelle Neuigkeiten aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die der gesamten prohibitionistisch eingeschworenen Politikerriege erneut alle Denkfehler vor Augen führen müssten. Nach Überprüfung von Daten aus zwanzig Jahren steht fest, dass die niedrigste Quote unter heranwachsenden Kiffern in den USA erreicht wurde. Die positiven Wirkungen von legalem Marihuana wurden somit wieder einmal mehr bewiesen.

Ähnlich wie beim jährlich erscheinenden deutschen Drogen- und Suchtbericht wird auch in den USA in regelmäßigen Abständen darüber Buch geführt, wie es in der gesamten Bevölkerung mit dem Konsum von berauschenden Substanzen steht. Der National Survey on Drug Use and Health Report 2016 kommt dabei zu dem Ergebnis, dass circa 6,5 Prozent der Heranwachsenden – gemessen ab einem Alter von 12 Jahren – zu Cannabisnutzern zählten, die ihre Konsumgewohnheiten bereits auf Monatsabstände eingependelt hätten. Dies sei jedoch die niedrigste Quote unter heranwachsenden Kiffern in den USA seit zwanzig Jahren, was daher als recht positives Ergebnis gewertet werden kann, wenn man dazu bedenkt, dass 2014 die ersten Potshops in Washington und Colorado für die Allgemeinheit öffneten. Vergleiche man die Zahlen mit denen aus 2002, wäre sogar eine Verringerung von 21 Prozent unter 12- bis 17-jährigen Marihuanakonsumenten messbar.

Auch wenn zeitgleich dafür bei erwachsenen Bürgern der Vereinigten Staaten ein weiteres Wachstum unter den Cannabisnutzern stattgefunden habe, wären dafür unter der gleichen Gruppe Personen die Zahlen für weitaus schädlicheren Alkoholmissbrauch seit zehn Jahren am Absinken. Problematische Konsummuster unter dieser Altersgruppe blieben seit 2002 konstant, heißt es im National Survey on Drug Use and Healt Report, während diese bedenklichen Verhaltensweisen bei der jüngeren Generation stark gesenkt werden konnten.

Anstatt grimmiger Märchen wohl eine weitere unliebsame Botschaft für die bekannte Drogenfachfrau unserer Bundesregierung; jedoch eine ziemlich gute für alle Eltern in den USA.