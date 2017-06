Grüne kämpfen hart ums Gras.

Verschiedene Städte und Kommunen in Deutschland scheinen die Prohibition von Cannabis sattzuhaben. Selbst weit entfernt vom Görlitzer Park der Hauptstadt Berlins wächst das Interesse an einer veränderten Drogenpolitik, sodass mittlerweile sogar Universitäten gegenüber angepeilten Modellprojekten in kleineren Metropolen das ihre öffentlich bekunden. Dass jetzt aber selbst nach einem Wahlsieg der CDU im Bundesland Schleswig-Holstein liberale Entwicklungen in der dortigen Cannabispolitik greifbar werden, erscheint den Kennern der politischen Bühne aber doch wohl wie ein kleines Wunder. Das Jamaika-Bündnis in Schleswig-Holstein will die Cannabisabgabe prüfen.

Die Grünen sollen mit hartem Verhandlungsstil dafür gesorgt haben, dass ihr Wunsch nach einer Freigabe von Cannabis in dem noch zu unterzeichnenden Koalitionsvertrag der drei schleswig-holsteinischen Parteien verankert werden müsse. Nun wird das wahrscheinliche Parteienbündnis aus CDU, FDP und Grünen einheitlich auf Entkriminalisierung anstatt auf Repression setzen und die Möglichkeiten für ein Modellprojekt zur legalen Cannabisabgabe überprüfen. Flexibel sei die grüne Partei nur in der Frage, wie die Ware zukünftig an Erwachsene abgegeben werden könnte, wobei neben speziellen Coffeeshops auch Apotheken infrage kämen. Auch wenn sich die fleißigen Arbeiter dieser Zunft noch nicht wirklich um diesen Job reißen würden, zeigte man sich in den Weißkittelkreisen bereits gesprächsbereit. Die Suchtberatung begrüßte den möglichen Wandel in der Cannabispolitik unter der entstehenden Jamaika-Koalition sogar, wobei wirksamer Jugendschutz bei einer Freigabe von Marihuana durch verstärkte Präventionsarbeit gewährleistet werden müsse. Einzig die Gewerkschaft der Polizei äußerte sich kritisch via Geschäftsführung, da eine Verniedlichung von Drogenkonsum beendet gehöre und eine Legalisierung von Cannabis keine Erleichterung in der Polizeiarbeit mit sich brächte – dieser Irrglaube müsse aus der öffentlichen Diskussion endlich verschwinden …

Bei einer winkenden Aufklärungsquote von einhundert Prozent verzichten die sich auch noch nützlich darstellenden Gesetzeshüter aber wohl eigentlich nur äußerst ungern auf die vielen Millionen Zielpersonen, die als deutsche Cannabiskonsumenten bislang als leichte Beute dienten, um angeknackste Selbstwertgefühle von Beamten oder wichtige Statistiken bei der Polizei wieder geradezubiegen. Kriminalistische Logik lässt dagegen nur eine Schlussfolgerung zu:

Wer gegen die Legalisierung von Cannabis ist, profitiert von der Prohibition – in Jamaika wie in Schleswig-Holstein.