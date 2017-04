Steigende Konsumentenverfolgung bei sinkender Verhinderung des Handels.

Am 24. April wurde die bundesweite Kriminalstatistik für 2016 veröffentlicht, welche neben steigenden Zahlen bei Gewaltverbrechen und sinkenden Zahlen bei Wohnungseinbrüchen auch das Wachstum der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festhielt. Dabei wird Experten schnell vor Augen geführt, dass eine Gattung des Homo sapiens besonders in die Suchscheinwerfer der Staatsmacht geraten ist. Die Kriminalstatistik verrät offensichtliche Kifferjagd seitens der Polizei.

Hans Cousto hat sich für den Drogerie-Blog der TAZ intensiv mit den veröffentlichten Werten der bundesweiten Kriminalstatistik für 2016 auseinandergesetzt und schlüsselte die vorhandenen Zahlen fachgerecht für Nicht-Mathematiker auf. Bei den im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 7,1 % Prozent gestiegenen BtMG-Verstößen sei bei den Cannabis beinhaltenden Straftaten alleine ein Zuwachs von 7,9 % Prozent wahrzunehmen, wobei besonders das noch höhere Wachstum von 9,9 % Prozent bei den allgemeinen Verstößen ins Auge fiel. 80 % Prozent dieser festgehaltenen Fälle seien dabei reine Konsumdelikte. Da diese registrierten Delikte aber in erster Linie auch von der Fahndungsintensität der Polizei abhingen, ließe sich aus den Ergebnissen von 2016 schnell schlussfolgern, dass eine noch nie da gewesene Initiative seitens der Beamten ergriffen wurde, friedliebende Kiffer zu jagen.

Vergleicht man die Werte aus 2004 mit dem letzten Jahr, wäre eine deutliche Zunahme des strafrechtlich verfolgten Cannabiskonsums von 11,2 % Prozent feststellbar. Die Verfolgung von Handel und Schmuggel sei im gleichen Zeitraum jedoch um 22,4 % Prozent eingebrochen. Somit wären aktuell circa 178 von 100000 Menschen in ein BtMG-Verstoß verwickelt, aber nur noch 38 müssten sich vor Gericht wegen gesetzloser Geschäftsmodelle verantworten. Die Verfolgung von Cannabiskonsumenten ist also unverhältnismäßig stark gegenüber der Verfolgung von illegalen Händlern innerhalb der vergangenen zwölf Jahre angestiegen. 80 % Prozent Cannabiskonsumdelikte stellen jetzt den bisherigen Höhepunkt der Strafverfolgung gegen Marihuananutzer dar, während die erreichten 17,2 % Prozent der verhinderten Handels- und Schmuggelgeschäfte den bisherigen Tiefstand in der Geschichte einnehmen.

Dass die Prohibition zu oft das Gegenteil ihres angepeilten Ziels erwirkt, beweist leider jährlich auch der Freistaat Bayern, der trotz der Vorreiterrolle als am besten bewachtes Bundesland, meist die höchste Zahl an Drogentoten zu vermelden hat. In diesem tiefschwarzen Bereich sind die Zahlen nun aber gleich deutschlandweit um ein ganzes Fünftel gestiegen.

Zum vierten Mal in Folge ist hier ungewolltes Wachstum zu vermelden.