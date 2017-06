Heinrich-Heine-Universität und die Stadt Karlsruhe als Partner möglich.

Nachdem man im Februar noch vor dem Inkrafttreten des Gesetzes für Cannabis als Medizin in Düsseldorf über die Möglichkeiten und Folgen einer legalen Cannabisabgabe beriet, hat sich nun etwas bei dem geplanten Pilotprojekt bewegt, das erneut größere Schlagzeile macht. Die Universität der Stadt hat sich dazu bereit erklärt, die Studie durchzuführen, falls sich jemand findet, der für die anfallenden Kosten aufkommt. Die Cannabisstudie in Düsseldorf stößt auf wissenschaftliches Interesse, wie angesehene Vertreter der Heinrich-Heine-Universität dem städtischen Gesundheitsdezernenten Düsseldorfs bekundeten.

So soll die Universitätsrektorin Anja Steinbeck dem verantwortlichen Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke von der FDP mitgeteilt haben, dass die Universität alle notwendigen Beobachtungen und Arbeitsschritte durchführen wolle, die bei der wissenschaftlich überwachten und legalen Abgabe von Marihuana an Erwachsene erforderlich wären. Nur die Anschubfinanzierung in Höhe von 20.000 Euro, die die circa eine Millionen Euro teure Studie vorbereitend benötigte, wolle die Heinrich-Heine-Universität nicht selbst bezahlen, weshalb Partner die anfallende Geldsumme für das sogenannte Forschungsdesign im Vorfeld abdecken müssten. Hier käme unter anderem Karlsruhe als Geldgeber infrage, wo man sich – wie auch in Neuss – für die Verringerung der durch Prohibition verursachten Probleme starkmachen wolle. Düsseldorf möchte die erste Stadt in Deutschland werden, in der Marihuana für volljährige Konsumenten legal erhältlich gemacht wird. Die möglichen Risiken sollen durch die von SPD, FDP und Grünen unterstützte Cannabisstudie zuvor aber erst fachgerecht ausgelotet werden.

Leider müssen sich alle hoffenden Legalisierungsbefürworter auf weitere Fortschritte bis zur Beendigung der Sommerpause im städtischen Gesundheitsausschuss gedulden, in welchem die zukünftigen Beratungen über die Thematik stattfinden werden.