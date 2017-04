Kifferstudien in der Schweiz in den Startlöchern.

Vier Städte in der Schweiz bemühten sich in der Vergangenheit eine Kifferstudie durchführen zu lassen, die Aufschluss über Auswirkungen des legalen Marihuanakonsums unter Erwachsenen geben sollte. Auch sollte Vertrauen in die Drogenpolitik zurückgebracht werden, mit dem Vorstoß Marihuana an Modellprojektteilnehmer in Apotheken auszuhändigen. Nachdem in Basel jetzt bereits eine Finanzierung eines solchen Projektes unter gewissen Umständen genehmigt wurde, folgt eine weitere schweizerische Metropole. Bern bekommt Geld für eine Cannabisstudie vom Nationalfond.

So meldet der Tagesanzeiger in seiner heutigen Sonntagsausgabe, dass nach langem Hin und Her “eines der kuriosesten wissenschaftlichen Experimente der Schweiz” vor dem Start stehe, bei welchem circa 500 registrierten Personen Cannabis über Apotheken ausgehändigt werden soll. Einige Wissenschaftler des klinischen Studienzentrums der Universität Bern (CTU) und des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) werden ganze drei Jahre lang untersuchen, wie sich der regulierte Verkauf von Marihuanaknospen an bekennende Konsumenten in der Stadt Bern auswirken würde. Schätzungen sprechen von benötigten 600 Kilogramm Cannabis pro Jahr, die einen Schwarzmarktwert von 12 Millionen Franken besäßen. Die Ethikkommission genehmigte das “kontrollierte Experiment” im März, was bereits als Meilenstein betrachtet wurde, doch jetzt stellt sich auch der Schweizerische Nationalfond hinter die Bemühungen der Berner Wissenschaftler und gewährte eine Finanzierungssumme von 720000 Schweizer Franken. Wissenschaftliche Exzellenz gehöre gefördert, heißt es auf der Internetpräsenz der Institution, was diesen Schritt erklären könnte und die Initiatoren mit Stolz erfüllen dürfte. Im nächsten Jahr soll die Rekrutierung der kiffenden Berner beginnen, die daraufhin die Erlaubnis erhalten sollen, bis zu 24 Gramm Cannabis pro Monat in Apotheken zu erwerben. Dass konservative Politiker den Versuch noch ausbremsen, würde nach zustimmenden Worten seitens des Bundesgesundheitsministers nicht mehr erwartet. Die zu belegende Hypothese der Wissenschaftler, dass sich durch die legale Verfügbarkeit nichts Merkliches zum Negativen in Bern verändern würde, spräche dann für die Entkriminalisierung der Konsumenten und damit letztendlich für die Legalisierung von Cannabis.

Selbst die unbestätigten Minimalrisiken für oft befürchtete Psychosenausbrüche ließen sich unter diesen zu befürwortenden Umständen nach Expertenmeinung sofort bedeutend dezimieren.

Das Gefahrenpotenzial von Marihuana ist somit wohl doch wesentlich geringer als ursprünglich einmal gedacht …