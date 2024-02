SPD-Polizist Fiedler will keine Cannabis-Freigabe

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Fiedler rechnet bei der Abstimmung Ende Februar mit erheblichem Widerstand aus den eigenen Reihen

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Geht es nach dem Willen des SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Fiedler (50) soll der Krieg gegen die Cannabiskonsumenten auf deutschen Boden noch bis zum Sankt Nimmerleinstag fortgesetzt werden. Polizist Fiedler will kein Cannabisgesetz. Rund fünf Millionen unbescholtene Bürger sollen auch nach dem 1. April 2024 von seinen Kollegen bis aufs Blut gejagt werden, nur weil sie die von der Menschheit seit Jahrtausenden genutzte Heilpflanze für ihr Wohlbefinden verwenden. Der Kriminalbeamte und SPD-Genosse wünscht diesen Mitbürgern und Mitbürgerinnen das Leid der Kriminalisierung mit all ihren schrecklichen Nebenwirkungen.

Wie das Online-Portal „Unternehmen-Heute“ berichtet, ließ der SPD-Quertreiber gegenüber der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ verlauten, dass er bei der für Ende Februar geplanten Bundestagsabstimmung über das Gesetz zur Cannabis-Freigabe erheblichen Widerstand aus seiner Fraktion erwarte. „Ich rechne mit einer deutlich zweistelligen Anzahl an SPD-Abgeordneten, die mit Nein stimmen werden.“

Zugleich malt der Mann, der die Welt vornehmlich aus der Perspektive eines Ordnungshüters sieht, ein richtig fieses Horrorgemälde, um in der Bevölkerung Angst vor der Cannabis-Teillegalisierung zu schüren. „Für die Öffentlichkeit wird erlebbar, dass an den Stellen, wo man bisher Zigarettenrauch wahrnimmt, eine Graswolke zu riechen sein wird.“ Und weiter: „In Raucherkneipen darf man kiffen. In Innenhöfen des Bundestages kann man künftig einen Joint rauchen. Auch in Straßencafés – also überall dort, wo es eine Raucherlaubnis gibt.“

Der kriminalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion kritisierte auch, dass die Umsetzung des Vorhabens nichts mehr mit der Vereinbarung im Koalitionsvertrag zu tun habe. Dass das so ist, belegt der vom deutschen Steuerzahler alimentierte Polizeibeamte mit einer alternativen Wahrheit: „Die faktische Entkriminalisierung von Dealern der Organisierten Kriminalität ist kriminalpolitisch irre.“

Überdies unkte der Ex-Vorsitzende des Bundes deutscher Kriminalbeamter, dass das Cannabis-Gesetz zu Mehrarbeit für die Polizei führe: „Und das ist genau das Gegenteil von dem, was versprochen worden ist.“

Zum Glück sitzen in der SPD-Fraktion des Deutschen Bundestag nicht nur Polizeibeamte, die unfähig bzw. unwillig sind, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Auch wenn die Lobbyisten der Cannabis-Prohibition in der Reihen der Sozialdemokraten aufbegehren und sich bei der finalen Bundestagsabstimmung Ende Februar nicht an die Fraktionsdisziplin halten wollen, die Aussichten sind trüb für die Ewiggestrigen. Selbst wenn der Schutzmann Fiedler eine „deutlich zweistellige Anzahl an SPD-Abgeordneten“ voraussagt, die keinen Frieden mit der kiffenden Bevölkerung schließen wollen, so gibt es immerhin noch eine deutlich dreistellige Anzahl an SPD’lern, Grünen und FDP‘lern, die genau das wollen.