Zehn Jahre Cannabis-Legalisierung in Uruguay

Am 10. Dezember 2013 gab das uruguayische Parlament grünes Licht für die regulierte Freigabe von Cannabis +++ Eine Bilanz

Von Sadhu van Hemp

Vor zehn Jahren war’s, als Uruguays linker Präsident José „El Pepe“ Mujica das Parlament davon überzeugte, die Versorgung der Bevölkerung mit Cannabis dem Schwarzmarkt zu entziehen und dafür eine staatlich beaufsichtigte Abgabe über Apotheken und Growclubs sowie den Anbau für den Eigenbedarf zuzulassen. Die Umsetzung der Gesetzesreform vollzog sich schrittweise: 2014 begannen die Behörden mit der Registrierung von Konsumenten, Homegrowern und Anbauclubs. Gestattet wurde eine Ernte von 480 Gramm pro Jahr und Privathaushalt bzw. Clubmitglied. 2017 startete schließlich der Verkauf von Marihuana über Apotheken.

Die Bilanz nach zehn Jahren Cannabis-Freigabe fällt mittelprächtig aus. Nicht alles läuft rund im kleinsten spanischsprechenden Land Südamerikas mit dreieinhalb Millionen Einwohnern. Der Schwarzmarkt für Haschisch und Marihuana konnte nicht ausgetrocknet werden. Laut einer Studie des uruguayischen „Institut zur Regulierung und Kontrolle von Cannabis“ (IRCCA), das Produktion und Verkauf reguliert, erwerben nur 27 Prozent der Konsumenten ihre Rauchware über legale Bezugsquellen.

Das ehrgeizige Ziel, den illegalen Handelsorganisationen nachhaltig den Boden im Cannabis-Business zu entziehen, wurde nicht erreicht. Die Nationale Drogenbehörde JND verbucht jedoch als Erfolg, dass der Schmuggel von minderwertigem Marihuana aus dem benachbarten Ausland zurückgegangen sei. Aufgrund der Zunahme registrierter einheimischer Erzeuger hätten die illegalen Importeure mehr und mehr das Nachsehen, da viele Konsumenten Qualitätsware aus Uruguay bevorzugen.

Stand Juni 2023 haben sich 86.207 Hänflinge registrieren lassen, was einen Anteil von etwa 2,5 Prozent an der uruguayischen Gesamtbevölkerung entspricht. 66 Prozent der erwachsenen Marihuana-Konsumenten sind nach offiziellen Schätzungen nicht registriert und versorgen sich auf dem Schwarzmarkt, auf dem auch hochpotentes legal gezogenes Gras abseits der Vorschriften gehandelt wird.

Dass der uruguayische Weg der Legalisierung reichlich holprig ist, liegt auch daran, dass wie so oft der Teufel im Detail steckt. Den Verordnungen mangelt es an Verbraucherfreundlichkeit. Die Konsumenten beklagen u.a., dass es landesweit zu wenig Apotheken gibt, die Marihuana anbieten. Laut dem IRCCA sind derzeit 25 der rund eintausend Apotheken des Landes zum Verkauf von Cannabis registriert – allein die Hälfte davon in Montevideo. In manchen Regionen gibt es gar keine Apotheken, in denen Cannabis abgegeben wird.

Die geringe Bereitschaft der Apotheker, eine Lizenz zu beantragen, liegt zum Teil auch in der Angst begründet, sich mit dem legalen Cannabis-Business Nachteile einzuhandeln. Viele Geldinstitute weigern sich schlicht, „Drogengelder“ zu verbuchen, weil man nicht gegen internationale Geldwäschevorschriften verstoßen will.

Unmut herrscht auch darüber, dass umständlich ein Termin vereinbart muss, um ein Tütchen Gras zu erwerben. Überdies ist das Marihuana aus der Apotheke mit einem THC-Gehalt zwischen zehn und 15 Prozent vielen Kunden nicht potent genug. Seit Dezember 2022 haben die Apotheken jedoch eine indicadominierte Hybridsorte im Angebot, die eine deutlich höhere Psychoaktivität aufweist als die beiden bislang verkauften Sorten. Der Preis für ein Fünf-Gramm-Tütchen der Sorte „Gamma“ beträgt 460 Pesos, was rund zwei Euro pro Gramm entspricht.

Für den Eigenanbau in den eigenen vier Wänden haben sich 17 Prozent der offiziell registrierten Konsumenten angemeldet, während sich über Cannabis-Anbauclubs zwölf Prozent selbstversorgen. Viele der 308 Anbaugenossenschaften haben jedoch lange Wartelisten, da maximal 45 Mitglieder gesetzlich zugelassen sind. Pro Jahr dürfen nicht mehr als 99 Pflanzen zur Blüte gebracht werden.

„Die größte Errungenschaft ist die Schaffung eines legalen Marktes, den es vorher nicht gab, und wie jeder legale Markt hat er Vorteile“, sagt der Politikwissenschaftler Rosario Queirolo, der an der Katholischen Universität Uruguay lehrt und die Auswirkungen des Gesetzes untersucht hat. Es sei von immensem Vorteil, dass den Konsumenten die Möglichkeit eröffnet wurde, sich aus dem kriminellen Drogenmilieu zu lösen und vor allem über Apotheken qualitätsgeprüftes Cannabis zu einem günstigen Preis zu erwerben.

Erfreulich auch, dass sich die Legalisierung medizinischen Marihuanas zu einer sprudelnden Geldquelle für Vater Staat entwickelt hat. Seit 2019 hat der uruguayische Fiskus dank des Exports mehr als 20 Millionen Dollar eingenommen. Hauptabnehmer sind die Nachbarländer Brasilien und Argentinien sowie die Schweiz, Israel, Portugal, die USA und auch Deutschland.

Das derzeit regierende Mitte-rechts-Bündnis um Präsident Luis Lacalle Pou steht dem Cannabis-Boom zwar ablehnend, aber zugleich machtlos gegenüber. Die neuen Wissenschafts- und Wirtschaftszweige, die nach der Legalisierung entstanden sind, strotzen vor Kraft und Tatendrang.

Auch die Zustimmungsrate in der Bevölkerung für einen entspannten Umgang mit der Hanfpflanze wächst. Die Zahl der Prohibitionsbefürworter sank von 66 auf 45 Prozent. Der Meinungsumschwung ist unstrittig darauf zurückzuführen, dass die Menschen angesichts der Vorteile, die die Freigabe mit sich bringt, zusehends die Angst vor der bösen Haschgiftpflanze verlieren. In Uruguay ist die Mehrheit der Gesellschaft offensichtlich nicht mehr willens, sich dem Diktat des internationalen Hanfverbots zu beugen und wie vor 2013 Straftäter am Fließband zu produzieren

