Profiteure der Cannabis-Prohibition schreien Zeter und Mordio

13 Berufsverbände fordern: Aus Verantwortung für unser Land – die geplante Cannabislegalisierung stoppen

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Es gibt Berufe, die ohne die Cannabis-Prohibition nur halb so viel Spaß machen. Und ein bisschen Spaß muss schon sein, wenn man als Polizist die Mütze aufsetzt und auf Verbrecherjagd geht. Locker und leicht muss die Amtshandlung von der Hand gehen – und das möglichst risikoarm, aber dennoch das Selbstwertgefühl steigernd. Um sich als Polizeischnüffler dieses High zu verschaffen, genügt ein verpeilter Kiffer, dem man im Vorübergehen die Existenz zerstören kann – und das nicht nur zur eigenen, sondern auch zur Freude derer, die den Haschgiftjunkie heilen und resozialisieren wollen.

Das Verbot von Haschisch und Marihuana dient nicht nur den Bediensteten der Strafverfolgungsbehörden als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Auch Ärzte, Apotheker, Seelenklempner und Pädagogen reiben sich die Hände und möchten die Cannabis-Prohibition als sprudelnde Einnahmequelle der eigenen Daseinsvorsorge nicht missen.

Kein Wunder also, dass die Verbände der genannten Berufsgruppen Front gegen die geplante Teillegalisierung machen. Vorneweg stürmt die Bundesärztekammer mit ihrem Präsidenten Klaus Reinhardt, der mit zwölf anderen Berufsverbänden einen Brief an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages verfasst hat. Darin wird die Befürchtung ausgesprochen, dass „die Weichenstellung gravierende gesellschaftliche Auswirkungen insbesondere für die Entwicklungs- und Lebensperspektiven junger Menschen haben werde“.

Der Bundesärztekammerpräsident und die 12 Mitunterzeichner des Apells richten den Fokus auf den Kinder- und Jugendschutz, blenden dabei aber mutwillig aus, dass in Deutschland rund fünf Millionen erwachsene Cannabis-Konsumenten im Visier der Strafverfolgungsbehörden stehen und jederzeit damit zu rechnen haben, wegen des Besitzes von ein paar Haschkrümeln von den Mühlen der Justiz zermahlen zu werden. Das Elend Abertausender unbescholtener Bürger und Bürgerinnen, die infolge der menschenrechtsverletzenden Cannabis-Prohibition Haus, Hof, Partner, Kinder und die Freiheit verlieren, ist für Dr. med. Klaus Reinhardt & Konsorten offensichtlich nachrangig: „Dieses Land braucht keine Cannabis-Legalisierung“, tönt es aus dem Mundwerk des 63-jährigen Allgemeinmediziners. Er, der oberste Onkel Doktor Deutschlands, will eine Drogenpolitik, die „auf mehr Präventions- und Hilfsangebote gerade für junge Menschen setzt“.

Wer bei diesen Worten nicht die Nachtigall trapsen hört, dürfte taub sein. Es stinkt geradezu zum Himmel, wenn obendrein auch noch jene Prohibitionsprofiteure den Brief mitunterzeichnen, die die Haschgiftverbrecher jagen, aburteilen und zwangstherapieren. Und so liest sich aus den Zeilen des Pamphlets noch etwas anderes heraus – und zwar die Angst der Mediziner, Polizisten, Juristen und Pädagogen vor der Cannabis-Teilfreigabe mit ihren „gravierenden Auswirkungen für die Entwicklungs- und Lebensperspektiven“ für den eigenen Berufstand.

Doch halt! „Aus Verantwortung für unser Land“ sollte schon etwas Mitgefühl mit den Werktätigen der Prohibitionsindustrie aufgebracht werden. Die Angst ist durchaus verständlich: Wer entlässt schon ohne Not freiwillig eine eierlegende Wollmilchsau in die Freiheit, um anschließend am Hungertuch zu nagen?

