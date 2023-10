Alle drei Minuten ein Cannabis-Delikt

2022 zählte das Bundeskriminalamt nur 206.394 Cannabis-Delikte – ein Rückgang zum Vorjahr von 3,6 Prozent

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Letzten Mittwoch gab das Bundeskriminalamt der deutschen Bevölkerung zur Kenntnis, dass die Zahl der Toten im Zusammenhang mit illegalen Drogen in Deutschland anno 2022 erneut gestiegen ist – und zwar auf 1.990 Menschen, was einen Zuwachs von neun Prozent zum Vorjahr entspricht. Damit setze sich auch im vergangenen Jahr der seit 2017 anhaltende Trend des vermehrten „Junkiesterbens“ fort. Einziger Lichtblick ist, dass die Zahl der Cannabis-Toten konstant bei Null geblieben ist.

Auch sonst ist das im August erstellte „Lagebild Rauschgiftkriminalität“ für das Jahr 2022 wenig erfreulich. Das vorgelegte Zahlenwerk des Bundeskriminalamts weist nämlich in fast allen Sparten der Rauschgiftkriminalität einen fast schon beängstigenden Rückgang der Delikte aus, was den Verdacht aufkommen lässt, dass die deutsche Polizei im Anti-Drogen-Krieg derzeit schwerstens am Versagen zu sein scheint. Insgesamt wurden nur 340.677 Rauschgiftdelikte gezählt, was einem Defizit von 5,6 Prozent entspricht. Nur 267.808 vorwiegend männliche Tatverdächtige konnten von den Strafverfolgungsbehörden in die Mangel genommen werden, somit 4,6 Prozent weniger als 2021.

Traurig auch, dass binnen eines Kalenderjahres nur neun Rauschgiftlabore in Deutschland und seinem Appendix Bayern ausgehoben werden konnten – ein Minus von satten 18,2 Prozent.

Auch die Zahl aller Delikte rund um die fälschlich als Rauschgift eingestufte Hanfpflanze ist rückläufig. Die Polizei stellte gerade einmal 206.394 Strafanträge wegen des Verstoßes gegen das Cannabis-Verbot, also 3,6 Prozent weniger als im Vorjahr.

Besorgniserregend auch, dass die Anzahl der registrierten Cannabis-Handelsdelikte um 4,7 Prozent gesunken ist. Statt wie im Vorjahr noch 30.847 Tatverdächtige, konnten Polizei und Justiz 2022 lediglich 28.905 Personen strafrechtlich abfertigen. Ein Rückgang von sage und schreibe 6,3 Prozent.

Gemessen daran, dass der Anteil der Cannabis-Handelsdelikte an allen Rauschgift-Handelsdelikten 60,2 Prozent betrug und Haschisch und Marihuana das mit Abstand meist gehandelte illegale Betäubungsmittel in Deutschland ist, lässt das Ergebnis der Polizei im Kampf gegen die Hanfpflanze mehr als zu wünschen übrig. Auch wenn die Aufklärungsquote bei Rauschgiftdelikten mit 91,6 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres (91,7 Prozent) lag, können sich die Bürger und Bürgerinnen Deutschlands und ihre Kinder nicht in Sicherheit wiegen. Schließlich bedeuten rückläufige Zahlen, dass an anderer Stelle Zuwächse zu verzeichnen sind und die nicht ertappten Rauschgiftverbrecher weiterhin ihrem verbotenen Laster ungestraft frönen.

Angesichts des in Zahlen belegten Versagens der deutschen Polizei im War on Drugs stellt sich die Frage, ob die Behörde mit ihren rund 350.000 hauptamtlichen Mitarbeitern überhaupt noch in der Lage ist, dem Haschgiftverbrechertum ernsthaft Paroli zu bieten. Die Schockbilanz von 2022 deutet auf gravierende Missstände im deutschen Polizeiapparat hin, die dringend untersucht werden sollten. Wo liegt das Problem, wenn immer mehr Polizisten immer weniger Rauschgiftverbrecher fassen, obwohl die Jagd auf kleine Kiffer und Junkies eine der leichtesten Übungen der Polizeitätigkeit ist? Ist es Trägheit, Faulheit oder gar staatsgefährdender Defätismus übelster Art?

Wie dem auch sei. Dass immer weniger Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz geahndet werden, könnte auch daran liegen, dass die Damen und Herren von der Polizei lieber bequem in der Wachstube Wache schieben, als sich im Streifendienst unbeliebt zu machen. Zur Beruhigung der Bevölkerung und zur Verschönerung des „Lagebilds Rauschgiftkriminalität“ wäre den Bemützten jedoch dringend angeraten, mal wieder öfter vor die Tür zu treten und mittels Kontrolle ein paar mehr unbescholtene Bürger und Bürgerinnen, die auf der Parkbank eine Tüte ziehen, aktenkundig werden zu lassen. Ein bisschen mehr Engagement im Anti-Drogen-Krieg wäre angesichts der desaströsen Jahresbilanz von 2022 schon angesagt.

