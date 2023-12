Will die SPD das Cannabis-Gesetz in die Tonne kloppen?

SPD-Fraktionsspitze verhindert die für Mitte Dezember geplante Bundestagsabstimmung über das Cannabis-Gesetz

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Was sich bereits abzeichnete, bewahrheitet sich nun: Die Spitze der SPD-Fraktion geht in der Frage der geplanten Cannabis-Teilfreigabe auf Konfrontationskurs mit dem vom Gesundheitsausschuss ausgearbeiteten Gesetzesvorhaben. Grund dafür sind Vorbehalte, die immer mehr sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten Bauchschmerzen bereiten. Insbesondere die mit dem Gustav-Noske-Gen ausgestatte Bruderschaft der SPD-Innenpolitiker wehrt sich nach Kräften, um das Lauterbachsche Cannabis-Gesetz auf den letzten Metern doch noch zu verhindern.

Nun zeigen die Knüppel, die sich die SPD-Genossen gegenseitig in die Beine werfen, Wirkung: Die für Mitte Dezember geplante finale Beschlussfassung über das Cannabis-Gesetz wurde durch ein Veto der SPD-Fraktion von der Tagesordnung des Bundestags genommen.

Der SPD-Innenexperte Sebastian Fiedler erläuterte im „Spiegel“, dass es zu keinem Zeitpunkt zwischen den Innenpolitikern der Fraktion und den für die Teillegalisierung zuständigen Gesundheitspolitikern eine Einigung gegeben habe. Der ehemalige Vorsitzende des Bundes deutscher Kriminalbeamter gab zu Bedenken, dass bei einer Abstimmung im Dezember mit einem erheblichen Anteil an Nein-Stimmen aus der SPD-Fraktion zu rechnen sei.

Welche Vorbehalte das genau sind, bleibt unklar. Die SPD- Fraktionsspitze hüllt sich in Schweigen oder verteilt über die Pressestelle die üblichen Satzbausteine. „Das im Koalitionsvertrag verabredete Cannabis-Gesetz befindet sich auf der Zielgeraden. Wir sind zuversichtlich, das Gesetz im neuen Jahr im Bundestag zeitnah zu verabschieden. Damit wird der Weg frei für mehr Gesundheitsschutz in der Cannabispolitik.“

Nach eigenem Bekunden hat also niemand in der SPD die Absicht, die Prohibition fortzusetzen.

Was die Strategen der Sozialdemokratie in Sachen Teillegalisierung wirklich umtreibt, lässt sich nur schwer einschätzen. Doch das ungute Gefühl schleicht sich ein, dass die Sozen ein doppeltes Spiel treiben und die finale Abstimmung im Bundestag ganz gezielt aus parteipolitischem Kalkül blockieren. Die von den Koalitionspartnern aufgetischte Kröte der Cannabis-Teilfreigabe wollen viele SPD-Genossen offensichtlich nicht widerstandslos schlucken.

Man wehrt sich, besonders in den rechten Kreisen der Sozialdemokratie. Zumal eine Abstimmung über das CanG vielleicht auch gar nicht mehr erforderlich ist, wenn die Zustimmungswerte für die Ampelkoalition weiter in Sinkflug bleiben und infolgedessen das Dreierbündnis platzt. Die SPD könnte sich elegant aus der Affäre ziehen, sich nach rechts anbiedern und im „Deutschlandpakt“ mit der CDU/CSU an jene schöne Zeit anknüpfen, als bundesdeutsche Drogenpolitik noch Privatsache bayerischer Muttis und Hausfrauen war.

