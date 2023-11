Keine Cannabis-Teillegalisierung zum Jahreswechsel

Cannabis-Gesetz wird voraussichtlich erst kurz vor Weihnachten zur Bundestagsabstimmung gebracht

Bild: Sadhu van Hemp

Von Sadhu van Hemp

Bereits letzten Montag, als der Gesundheitsausschuss des Bundestags die Sachverständigen zum geplanten Cannabis-Gesetz öffentlich anhörte, kursierte in gut unterrichteten Kreisen das Gerücht, dass der Termin für die abschließende 2. und 3. Lesung im Bundestag in der Sitzungswoche vom 15. bis 17. November nicht zu halten ist.

Nun ist es amtlich: Der Gesetzesentwurf soll erst in der in 50. Kalenderwoche zur Abstimmung gebracht werden. Der für die Gesetzesreform zuständige SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Heidenblut vermeldete in den asozialen Netzwerken, dass „die Tücke im Detail liegt und zur ordentlichen Erarbeitung der nötigen Ausschussvorlagen“ noch etwas mehr Zeit vonnöten ist. Somit könne das Cannabis-Gesetz (CanG), sofern es den Bundestag passiert, erst im Februar dem Bundesrat vorgelegt werden und frühestens zum 01.03.2024 in seiner ganzen Pracht zur Entfaltung kommen.

Doch selbst dieses Datum bleibt fraglich, glaubt man der der Berichterstattung des Onlinemagazins Legal Tribune Online (LTO). Das offensichtlich im Bundestag gut vernetzte Journal für rechtliche Themen weiß aus Ampelkreisen zu berichten, dass sich die Fachleute im federführenden Bundesgesundheitsministerium (BMG) schwertun, die Änderungswünsche der Fraktionen in das Gesetz einzuflechten. Insbesondere die Forderung der Grünen und Freidemokarten nach mehr Konsumentenfreundlichkeit in den Ausführungsvorschriften der Cannabis-Teilfreigabe bereitet dem sozialdemokratischen Koalitionspartner Bauchschmerzen. So soll Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf einer der letzten Sitzungen der Arbeitsgruppe klargestellt haben, dass er kein Gesetz mittrage, das der SPD zu weit geht.

Problematisch scheinen jene Ausschussvorlagen, die die Praktikabilität des derzeit vorliegenden Gesetzentwurfs in Frage stellen. In der Anhörung am letzten Montag wurde deutlich, dass die für den öffentlichen Konsum vorgesehene 200-Meter-Abstandsregel zu Kindertagestätten, Schulen und Anbauvereinen ebenso realitätsfern ist wie die 25-Gramm-Besitzobergrenze, die den privaten Eigenanbau schier unmöglich macht, wenn es darum geht, in der Gartensaison den Jahresvorrat zur Ernte zu bringen. Ebenso sollte Klarheit darüber herrschen, ob das selbstgezogene Marihuana an Freunde und Bekannte straffrei weitergegeben werden darf oder nicht. Auch das vorgesehene strikte Genussverbot in den Cannabis-Anbauclubs halten die Kritiker aus dem eigenen politischen Lager für kontraproduktiv.

Das Zaudern des SPD-geführten Bundesgesundheitsministeriums, den Entwurf des CanG wunschgemäß und vor allem zeitnah anzupassen, wird die Entkriminalisierung der Cannabis-Konsumenten weiter verschleppen. Zu groß scheint die Furcht der Polit-Akteure vor unüberlegten Schnellschüssen, die in ihrer Wirkung versehentlich eine Faktenlage schaffen, die politisch nicht erwünscht ist, weil sie den Bürgern und Bürgerinnen im Umgang mit Haschisch und Marihuana zu viel Freiheiten einräumt.

Umgekehrt verhält es sich bei den Koalitionspartnern FDP und Grüne, die von Lauterbach & Co. ein nicht ganz so eng geschnürtes Korsett und mehr Rechtssicherheit für die Hanfkonsumenten einfordern. Zwei Welten scheinen aufeinander zu prallen: Zum einem die kleinmütige SPD, die die Hänflinge auch nach der Teilfreigabe weiterhin in der Schmuddelecke beheimatet sehen will, zum anderen die etwas mutigeren Grünen und Freidemokraten, die sich eine Legalisierung nach dem Vorbild Kanadas erträumen, wo der Cannabis-Kommerz die Taschen der Geldproleten füllt.

Und so werden sie noch ein bisschen zusammenhocken und hinter verschlossenen Türen über das weitere Schicksal der Hänflinge verhandeln.

Gut Ding will in Deutschland Weile haben, weiß auch Kristine Lütke, die sucht- und drogenpolitische Sprecherin der Fraktion der Freien Demokraten im Bundestag: „Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir zu einem guten Abschluss kommen werden. (…) Jetzt gilt es, auf den letzten Metern weiterhin mit Konzentration und Blick auf die wesentlichen Punkte wie Abstandsregeln oder Besitzobergrenzen eine geprüfte und rechtssichere Umsetzung zu schaffen – Inhalte sind da wichtiger als ein zu ambitionierter Zeitplan.“

Der neue (nicht ganz so ambitionierte) Zeitplan sieht dann erst einmal so aus, dass das neue Jahr für die Cannabis-Community beginnt, wie das alte endete – und zwar in der Prohibition.

