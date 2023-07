Denkt doch mal an die Kinder. Dieser Satz steht stellvertretend für die repetitiven Argumente der Kritiker der Cannabislegalisierung.

Kommentar des Chefredakteurs – Deutschland wird Cannabis legalisieren. Dies ist der aktuelle Fahrkurs, der auch im Konsens der meisten Wissenschaftler steht. Aber auch wie bei der Klimakrise, wo 97% aller Wissenschaftler einen Konsens haben, gibt es auch bei der Debatte um die Cannabis Legalisierung einzelne Forscher, die sich gegen den Konsens stellen. So wird der Referentenentwurf von Kindern und Jugendärzten kritisiert, die zum Schluss gekommen sind, dass: “Die Legalisierungspläne der Bundesregierung führen zu einer Gefährdung der psychischen Gesundheit und der Entwicklungschancen junger Menschen in Deutschland.” sind. Darüber berichtete die ARD in einem Kommentar.

25% aller Menschen zwischen 18-25 haben in Deutschland schon mal Cannabis konsumiert. Der Cannabis-Konsum von jungen Erwachsenen steigt ebenfalls. Dies geschah aber nicht erst seit der Ampel und dem Plan, Cannabis zu legalisieren, sondern dabei handelt es sich um einen länger anhaltenden Trend. Diesen Trend gab es bereits seitdem Marlene Mortler “Miss Cannabis ist illegal weil es verboten ist” Drogenbeauftragte war. Somit kann logisch geschlussfolgert werden, dass der aktuelle Plan der Ampel diesen Trend nicht signifikant beeinflusst hat. Der Cannabiskonsum einzelner Länder ist, wie die ARD-Doku “Drug Nation” gezeigt hat, unabhängig vom legalen Status von Cannabis selbst.

Die Kritiker der Legalisierung schieben immer wieder die Kinder und Jugendlichen als Gegenargument vor. Niemand hat vor, Kinder und Jugendliche zum Kiffen zu bringen. Genau wie niemand möchte, dass 13 jährige sich Wodka hinter die Binde kippen. Es passiert aber aktuell beides. Sollte nur, weil Alkohol legal ist und Kinder jederzeit im Supermarkt an eine Flasche Wodka kommen, Alkohol verboten werden?

Es sollte auf Prävention und Aufklärung gesetzt werden. Dazu heißt es auch in dem Referentenentwurf: “Präventionsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene müssen deutlich verstärkt und ausgeweitet werden.” Wir sollten uns nicht fragen, ob wir Cannabis verbieten sollten, weil Kinder auch kiffen. Stattdessen sollten wir uns fragen “Warum fangen Kinder an zu kiffen? “

Ein Beitrag von Simon Hanf

