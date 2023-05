Cannabis-Reform gehört in die Tonne

Präsident der Bundesärztekammer plädiert für eine Abkehr vom Vorhaben der Entkriminalisierung von Hänflingen

Von Sadhu van Hemp

Die von der Bundesregierung geplante „Cannabis-Legalisierung light“ erregt die Gemüter – vor allem im Minimaldenker-Milieu des besorgten Klein- und Spießbürgertums, das sich aus dem hohlen Bauch heraus bemüßigt fühlt, im Namen des ganzen Volkes lauthals gegen den Paradigmenwechsel in der Hanfpolitik zu wettern. Vorneweg stürmen die, die beim Blick in den Spiegel von sich glauben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, allerdings ohne sich gewahr zu werden, dass sie vom aufgeklärten Teil der Gesellschaft längst als Dummschwätzer verlacht werden.

Einen Ausflug in die unendlichen Weiten der Ahnungslosigkeit in Sachen Cannabis wagte nun auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Der 1960 in Bonn geborene Facharzt für Allgemeinmedizin konnte es sich nicht verkneifen, im „Interview der Woche“ des Deutschlandfunks ein paar weise Worte bezüglich des auf deutschem Boden tobenden Antihanfkrieges abzusondern. Und des Doktorchens kundgetane Weisheit ist, dass die Legalisierung von Cannabis gar nicht gut ist und die Bundesregierung lieber die Finger davon lassen sollte.

Die Weisheiten des Allgemeinmediziners beruhen auf dem Wissen, dass laut wissenschaftlichen Studien eine Freigabe den illegalen Handel mit der „Droge“ nicht stoppen wird. Er verwies auf die schrecklichen Zustände in Kanada, wo trotz Legalisierung immer noch 40 Prozent der „Droge“ auf dem Schwarzmarkt gehandelt würden.

Reinhardt warnt: „Das heißt, ein hochrelevanter Anteil findet weiterhin in einem Milieu statt, das illegal ist und bei dem nicht klar ist, was erworben wird, und zwar deshalb, weil dort THC-Konzentrationen angeboten werden, die im legalen Markt nicht erwerbbar sind. (…)“

Überdies hat Reinhardt wie alle Prohibitionisten ein Herz für Kinder: So ist der gute Mann reichlich skeptisch, inwieweit sich insbesondere der Konsum bei jungen Menschen nach einem zu erwartenden Anstieg durch eine Freigabe wieder zurückentwickeln werde. Gerade für diese Altersgruppe sei Cannabis „nachgewiesen ernsthaft ein Problem und schädlich“. Auf die Frage, ob der Gesetzentwurf in die Tonne gehöre, antwortete der Präsident der Bundesärztekammer: „Ja, das würde ich sagen“.

Die Quintessenz der Reinhardtschen Prohibitionsfürsprache ist, dass es seiner fachmännischen Meinung nach vernünftiger ist, nicht sechzig Prozent des Bedarfs vom legalen Handel abdecken zu lassen, sondern weiterhin dem Schwarzmarkt das Monopol anzuvertrauen – und das voll und ganz zu hundert Prozent. Yeah!

