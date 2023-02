Foto: Su/Archiv

Arzt warnt vor tödlichem Cannabis. Gerade für Babys und Kleinkinder kann Cannabis gefährlich sein.

Ein Arzt in Bangkok hat die Regierung dazu aufgefordert, Cannabis und Edibles zu regulieren. Er hat die Sorge, dass jemand dadurch tatsächlich schwer krank werden kann oder gar sterben kann, wenn er unabsichtlich diese Produkte konsumiert. Dies berichtete die Bangkok Post.

In einem Facebook Post hat Dr Smith Srisont, Präsident der Forensic Physician Association of Thailand, über einen besonders prekären Fall berichtet. Ein Kind wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem es ein Gummibärchen mit Cannabis gegessen haben soll. Es leidete an einer Arrhythmie.

Es stellte sich heraus, dass das Kind tatsächlich ein Edible gegessen hat. Laut der Aussage des Arztes, werden in der Nähe der Schule des Kindes solche Produkte verkauft. „Das ist nicht der erste Fall. Fragen Sie jeden Notarzt oder Psychiater, der in einem staatlichen Krankenhaus arbeitet, und Sie werden feststellen, mit wie vielen ähnlichen Fällen sie sich in letzter Zeit befasst haben“, sagte er. „Eines Tages könnte es Ihr Kind sein, das einen mit Cannabis angereicherten Snack konsumiert und dann ins Krankenhaus eingeliefert werden muss oder sogar an den Folgen des Verzehrs dieser Art von Produkten stirbt“, fügte der Arzt hinzu.

Cannabis ist für Kinder alles andere als harmlos. Die Eltern sind auch in der Pflicht, ihre Kinder über derartige Gefahren aufzuklären. Ebenfalls sollen diese Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Angst zu schüren hilft hier nicht weiter. Was soll man tun, wenn das eigene Kind kifft? Hier erfahrt ihr die Antworten.





Ein Beitrag von Simon Hanf

