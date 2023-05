Foto: Su/Archiv

Landwirtschaftsministerin für Cannabisanbau in leerstehenden Schweineställen. Ist das wirklich eine gute Idee?

Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) möchte Cannabis in leerstehenden Schweineställen anbauen. Selbstverständlich kommt gerade von Seiten der Union scharfe Kritik. Dies berichtete der Fokus.

Einige Bauern haben sich nach der Corona-Pandemie und der Afrikanischer Schweinepest aus der Tierhaltung zurückgezogen. Gründe waren neben dem finanziellen Aspekt auch tierethische Überlegungen. Staudte sieht dann die Vorteile darin, diese leerstehenden Schweineställe an Cannabis Social Clubs zu verpachten. „Das kann eine Möglichkeit für Betriebe sein, Liegenschaften zu verpachten“, sagte Staudte.

Torsten Staack, Geschäftsführer Interessengemeinschaft der Schweinehalter (ISN) ist davon wenig überzeugt. „Das ist ein nett gemeinter Vorschlag, aber keine echte Option“, sagte er. Schweinehaltung sei ein anderes Gebiet als Hanfanbau und erfordere andere Vermarktungsstrukturen. Das Landvolk lehnt dies ebenfalls ab. Der Landwirtschaftsexperte der CDU Marco Mohrmann wirft Staudte „Verhohnepipelung“ vor.

Die Transformation der Tierbetriebe in Cannabis Social Clubs ist eine gute Idee. Dafür sprechen auch tierethische Aspekte und das unnötige Leid, das die Tiere in diesen Betrieben erfahren. Es ist ein guter Ansatz für eine bessere Alternative zu der Tierindustrie. Cannabis ist die Pflanze der Zukunft. In Solingen wurde eine Cannabisplantage mit über 1000 Pflanzen gefunden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

