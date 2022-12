Foto: Su/Archiv

Es wurde eine Cannabisplantage mit 1000 Pflanzen in Solingen entdeckt. Dies teilte die Rheinische Post mit.

Die Polizei hatte einen Großeinsatz an der Heukämpchenstraße im Solinger Stadtteil Wald. Die Beamten erhielten einen Hinweis und begannen daraufhin mit ihren Ermittlungen. Im Rahmen dieser Ermittlungen ist es den Beamten gelungen, eine Cannabisplantage auszuheben. Ebenfalls wurde im Rahmen dieser großangelegten Aktion auch mindestens ein mutmaßlicher Täter gestellt . Die Plantage befand sich im Zentrum des Stadtteils in einer Lagerhalle an der Straße.

Der Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert, der als Sprecher bei der durchgeführten Aktion gilt, bestätigte die vorläufige Festnahme. Die Festnahme konnte durch eine Anfrage bei der Staatsanwaltschaft Wuppertal seitens der Rheinischen Post bestätigt werden. Des Weiteren sei laut Berichten von Augenzeugen aus einer angrenzenden Wohnung noch eine weitere Person abgeführt worden.

Laut ersten Schätzungen könnte die Cannabisplantage aus bis zu 1000 einzelnen Pflanzen bestanden haben. Am späteren Montagnachmittag rückten vor Ort weitere Spezialkräfte der Polizei an. Aufgabe der Spezialkräfte war es, den Strom in besagter Lagerhalle abzustellen und die Cannabispflanzen in den Räumlichkeiten zu entsorgen.

Es gibt über 200 000 Strafverfahren pro Jahr im Rahmen von Cannabis. Diese Strafverfahren sind besonders zynisch, wenn man bedenkt, dass die Ampel die Legalisierung von Cannabis versprochen hat. Erst vor wenigen Monaten wurde die größte Cannabisplantage Europas entdeckt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

