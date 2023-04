Keine Entkriminalisierung von Cannabis-Konsumenten unter weißblauem Himmel?

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kündigt Widerstand gegen die geplante Cannabis-Freigabe für den Eigenbedarf an – und das mit „allen verfügbaren Mitteln“

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Gäbe es eine Handelskammer des illegalen Cannabis-Gewerbes, müsste diese der bayerischen Landesregierung eine Dankeschön und der CSU eine großzügige Spende zukommen lassen. Denn Markus Söder und Konsorten sind es, die mit ihrem beherzten Kampf gegen die Cannabis-Legalisierung dafür Sorge tragen, dass der Schwarzmarkt für Haschisch und Marihuana blüht und am Fiskus vorbei Millionengewinne eingestrichen werden.

Wieso die seit 1957 ununterbrochen regierende CSU nicht zur Einsicht kommt, dass die Cannabis-Prohibition mehr schadet als nutzt, bleibt ein Rätsel. Fast könnte man den Verdacht hegen, dass das Hanfverbot nicht nur den Drogenkartellen als Einnahmequelle dient, sondern in Bayern noch ganz anderen Herrschaften in die Karten spielt. Zumindest mutet es schon reichlich seltsam an, dass ausgerechnet die korruptionserfahrende CSU mit ihren vielen Amigos und Spezis gegen die Cannabis-Entkriminalisierung zu Felde zieht, als ginge es um Leben und Tod der bayerischen Bevölkerung. Ein Schelm, wer da Böses denkt.

Seit der Ankündigung der Ampelregierung, Deutschlands Hanfkonsumenten vom Joch der Kriminalisierung zu befreien, schießen bayerische CSU-PolitikerInnen aus allen Rohren gegen die Reformpläne. Vorneweg stürmt Söders Knappe Klaus Holetschek, der in seiner Funktion als Gesundheitsminister nahezu täglich gegen die Hanffreigabe wettert und mit hanebüchenen Statements die Sinnhaftigkeit der Kifferjagd propagiert.

Wie ernst es ihm dabei ist, zeigt sein Frontalangriff gegen die rot-grüne Rathauskoalition in München, die in der vergangenen Woche gemeinsam mit „Volt“ und der „Rosa Liste“ einen Stadtratsantrag eingebracht hat, um sich beim Bundesgesundheitsministerium als Modellkommune für die kontrollierte und lizenzierte Cannabis-Abgabe zu bewerben.

Für die CSU-Granden ist das Vorhaben der Landeshauptstadt skandalöser Frevel. „Modellprojekte für staatlich lizenzierten Cannabis-Handel wird es mit der bayerischen Staatsregierung im Freistaat nicht geben“, teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Sonntag unmissverständlich mit. Für die CSU seien die Pläne der Bundesregierung rechtswidrig, da sie dem geltendem Völker- und Europarecht widersprächen. Somit gäbe es keine rechtliche Grundlage für die flächendeckende Cannabis-Freigabe und die angedachten Modellprojekte in ausgewählten Gemeinden.

Holetschek verspricht, dass die Bayerische Staatsregierung „alle verfügbaren Mittel“ prüfen werde, um Cannabis-Modellprojekte in Bayern zu verhindern. Sollte sich jemand finden, der gegen Bayerns „Nein“ zur Cannabis-Entkriminalisierung klagt, sehe er dem „mit großem Interesse entgegen“, da dies zu einer Vorlage und Prüfung beim Europäischen Gerichtshof führen würde.

Frei nach Holetschek könnte das bedeuten, dass Bayern im Falle der Legalisierung die Bundesrepublik Deutschland vor den Kadi zerrt, um mit einem druckfrischen EuGH-Urteil die Hetzjagd gegen kleine Kiffer bundesweit fortsetzen zu können. Offenbar hat die CSU-Regierung keine Hemmungen, die staatliche Souveränität der Bundesrepublik zu untergraben und so etwas wie die Bajuwarisierung der deutschen Drogenpolitik anzustreben.

Das letzte „verfügbare Mittel“ dagegen wäre, den Freistaat Bayern endlich in die wohlverdiente Unabhängigkeit zu entlassen.

Quellen und weiterführende Links:

https://hanfjournal.de/2023/04/22/modellversuch-fuer-cannabis-in-muenchen/

https://hanfjournal.de/2023/04/23/mehr-verkehrstote-durch-cannabis-behauptet-csu/

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-cannabis-modellkommune-klaus-holetschek-1.5816415

