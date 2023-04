Bild: su/Archiv

Mehr Verkehrstote durch Cannabis behauptet CSU. Diese Behauptung ist vollkommen verzehrt.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) schießt mit allen Mitteln gegen die Cannabislegalisierung. Dabei schreckt er nicht davor zurück Fakten zu verfälschen und die Bevölkerung anzulügen. „Die Legalisierungspläne der Bundesregierung öffnen eine Büchse der Pandora“, sagte Holetschek. Dies berichtet die Presse-Augsburg. „Cannabis im Straßenverkehr ist eine fahrlässige Gefährdung von Menschenleben”, behauptet Holetschek weiter.

Autofahren unter dem Einfluss von Drogen ist auch nach der Cannabislegalisierung weiterhin verboten. Genau wie es verboten ist, über einen gewissen Promillewert Auto zu fahren, wird es auch weiterhin verboten sein, über einen gewissen Nanogramm-Wert mit Cannabis Auto zu fahren. Um aber sein Dogma gegenüber Cannabis aufrechtzuerhalten, behauptet Holetschek Aussagen, die sich so nicht halten können.

„Aus Colorado zum Beispiel ist bekannt, dass die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle unter Cannabiseinfluss nach der Legalisierung auf das Doppelte gestiegen ist.“ wirft er in den Raum. Ein kurzer Blick auf die Statistiken der Colorado State Patrol and Colorado Springs Police Department rücken die Statistiken ins rechte Licht. Cannabis wurde in Colorado im Januar 2014 legalisiert. 2013 gab es 481 Verkehrstote, 2014 waren es 488, 2015 547, und 2016 sogar 648. Zunächst liegt hier nur eine Korrelation vor. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt auch, dass es von 2002 bis 2008 im Schnitt 600 Verkehrstote pro Jahr gab. In den Jahren 2009 – 2014 gab es im Schnitt nur etwa 470 Verkehrstote pro Jahr.

Unter diesem Gesichtspunkt alleine ist es schon schwer einen Zusammenhang zwischen Cannabis und den Verkehrstoten herzustellen. Ein Blick in die Stellungnahme des Verkehrsministeriums von Colorado widerspricht der Aussage Holetscheks. “Die wichtigste Ressource ist jedoch der Fahrer, und dort sehen wir die Sicherheit ins Wanken geraten. Fahrer, die falsche Entscheidungen treffen – ob sie zu schnell fahren, telefonieren oder sich nicht anschnallen – verursachen mehr als 90 % der tödlichen Unfälle auf unseren Straßen.“ schrieb das Verkehrsministerium. Weitergehend heißt es dort: “An vielen dieser Unfälle waren Personen beteiligt, die keine Sicherheitsgurte trugen. Zum Glück retten Sicherheitsgurte in Colorado jedes Jahr schätzungsweise 200 Menschenleben, aber leider bleibt die Verwendung von Sicherheitsgurten im Bundesstaat immer noch hinter der nationalen Rate zurück.”

Selbstverständlich warnt auch das Verkehrsministerium von Colorado vor dem bekifften Fahren. Das Verkehrsministerium spricht von “Missverständnisse über den Konsum von Marihuana, einschließlich Gerüchten, dass es Ihre Fahrtüchtigkeit nicht beeinträchtigen oder Sie tatsächlich zu einem sichereren Fahrer machen kann.” Hierbei die Schuld auf Cannabis zu schieben ist eine klare Verfälschung der Sachlage. Eine kurze Recherche hat ausgereicht, um seine Falschaussagen zu widerlegen. Holetschek ist somit weiter auf Holzwegen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

