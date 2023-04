Modellversuch für Cannabis in München?

Foto: Su/Archiv

Modellversuch in für Cannabis in München? München will tatsächlich eine Modellregion für die legale Abgabe von Cannabis werden.

Es klingt sehr überraschend und wie ein schlechter Scherz. Ausgerechnet München möchte sich als Modellregion zur legalen Abgabe von Cannabis bewerben. Die Stadtratsfraktionen Die Grünen ‒ Rosa Liste und SPD/Volt zeigen sich aufgeschlossen. Sie treten in einem gemeinsamen Antrag für die Bewerbung von München ein. Dies berichtete die TZ.

Die Münchner Stadträtin Angelika Pilz-Strasser erklärte: „Wir Grünen fordern seit vielen Jahren freien Konsum, Anbau und Kauf von Cannabis und freuen uns, dass nun endlich Bewegung in die Sache kommt. Die Eckpunkte des Gesundheitsministeriums zur Freigabe von Cannabis gehen in die richtige Richtung.“ Ebenfalls ist es so möglich, den Schwarzmarkt auszudrücken. Pilz-Strasser fügte hinzu: „Als Modellkommune unter wissenschaftlicher Begleitung wird München zeigen können, wie die Lieferketten funktionieren und wie Jugendliche und Kinder am besten geschützt werden können.“

Die Cannabislegalisierung wird in einzelnen Schritten durchgezogen. Die deutsche Regierung möchte zunächst eine legale Abgabe in einigen Modellregionen versuchen. Ein dieser Modellregionen könnte tatsächlich München werden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wieder peinliche Widerworte seitens der CSU kommen werden. Dennoch ist die Bewerbung Münchens zunächst eine Überraschung. Eine Umfrage soll zeigen, wie groß das Interesse der Bevölkerung an einem solchen Modellversuch ist.

Ein Beitrag von Simon Hanf

