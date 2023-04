Bild: Archiv Su

Die Cannabislegalisierung kommt irgendwie – irgendwann. Lauterbach hat erneut Eckpunkte vorgelegt. Was genau hat sich verändert?

Die Diskussion um die Cannabislegalisierung geht in die nächste Runde. Laut Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wurden die alten Eckpunkte seitens der EU-Kommission abgelehnt. Nun wurden die Eckpunkte überarbeitet in ein 2-Säulen-Modell. Die Eckpunkte des 2-Säulen-Modells („Club Anbau & Regional-Modell/ CARe) sehen mehrere Punkte vor:

Besitz von bis zu 25 Gramm Eigenanbau von bis zu 3 Pflanzen Anbau in Cannabis Social Clubs.

Einen Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften wird es zunächst nicht geben. Ob und wann es diesen Verkauf geben wird, steht noch nicht fest. Aktuell arbeitet die Bundesregierung laut Pressemitteilung an einem Gesetzentwurf, um die Eckpunkte umzusetzen. Der Gesetzentwurf soll in den kommenden Wochen entworfen werden und idealerweise noch dieses Jahr in Kraft treten.

Wenig überraschend ist die peinliche Reaktion der Opposition. Markus Söder (CSU) Ministerpräsident von Bayern möchte alles mögliche tun, um die Legalisierung zu verhindern. Sein Gesundheitsminister Klaus Holetschek schließt sich dem an. Söder möchte auf keinen Fall eine Legalisierung in Bayern, bestenfalls keine in der Bundesrepublik. Damit zeigt die CSU erneut, dass sie vollkommen weltfremd sind und offensichtlich kein Bewusstsein für wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Logik haben.

Der weitere Plan der Bundesregierung sieht zunächst Modellprojekte vor, welche innerhalb der nächsten vier Jahre in einigen Modellregionen durchgeführt werden sollen. In diesen Regionen soll dann Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften verkauft werden. Anschließend sollen die Ergebnisse des Modellversuchs evaluiert werden. Dabei sind sowohl größere Städte als auch kleine Kommunen als Modellregionen geplant. Welche Orte das sein werden, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Der aktuelle Plan sieht auch vor, dass der Umweg über den Bundesrat nicht getätigt werden muss. Somit ist das Fahrwasser deutlich sicherer. Die CDU/CSU würde weiter dogmatisch versuchen, die Cannabislegaliserung zu stoppen.

Die Cannabislegalisierung kommt stark verzögert in einem 2-Säulen Programm. Das ist vollkommen überflüssig, zumal sämtliche Gutachten, die in Auftrag gegeben wurden, die Sinnhaftigkeit einer Legalisierung beschreiben. Sowohl die EU-Kommission als auch die CSU/CDU zeigen, dass sie nicht in der Lage sind, sinnvolle Entscheidungen auf einer drogenpolitischen Ebene zu fällen. Wann genau der erste Schritt umgesetzt werden wird, steht noch nicht fest. Es ist zwar positiv, dass wir den Treibsand verlassen haben und jetzt durch einen Sumpf stapfen. Dennoch geht es viel zu langsam und entkriminalisiert wurde immer noch nicht. Positiv ist aber anzuerkennen, dass die Amnestie für gewaltfreie Cannabisdelikte weiter auf dem Fahrplan steht. Somit werden alle Menschen, die ein gewaltfreies Cannabisdelikt begangen haben, aus dem Zentralregister gestrichen. Wann genau das alles umgesetzt wird, bleibt weiter fraglich. Wir machen weiter Druck.

Ein Beitrag von Simon Hanf

