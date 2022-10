Quelle: BMG / Thomas Ecke

Lauterbach präsentiert Eckpunkte zur Legalisierung. Er hat heute am Mittwoch die richtigen Eckpunkte dem Bundeskabinett vorgelegt.

Wir haben bereits letzte Woche darüber berichtet. Bei diesen “alten” Eckpunkten handelte es sich um einen inoffiziellen Leak. Nun wurden die Eckpunkte korrigiert und offiziell vorgelegt. Diesmal gibt es deutlich weniger zu kritisieren und der Plan ist tatsächlich akzeptabel.

Die wichtigsten Punkte

Besitzt von 20 – 30 Gramm

Keine THC-Obergrenze

Drei blühende weibliche Pflanzen

Anstatt der, wie im Leak beschriebenen 20 Gramm, könnten auch bis zu 30 Gramm erlaubt sein. Das ist zwar immer noch wenig und deutlich unter den von der CaNoKo geforderten 100 Gramm, aber es ist zumindest ein Anfang. Potenzial nach oben darf es natürlich jederzeit geben.

Keine THC-Obergrenze zu etablieren, ist vermutlich die beste Neuigkeit an den neuen Eckpunkten. Eine Obergrenze würde den Schwarzmarkt nicht verdrängen und somit wäre diese auch dem Gesundheitsschutz nicht dienlich. Somit ist es essentiell für die Legalisierung, dass es keine Begrenzung des THC-Wertes gibt. Allerdings kann es eine THC-Grenze für Personen unter 21 Jahren geben, um etwaige “Gehirnschäden” zu vermeiden. Dies ist vergleichbar mit Bier/Wein und Schnaps beim Alkohol. Allerdings gilt diesmal die Restriktion für Menschen ab 18 – 21 und nicht für Minderjährige. Es macht aber keinen Unterschied, ob ein Joint mit 0,2 Gramm Cannabis (10% THC) oder 0,1 Gramm (20% THC) konsumiert wird. Die Gesamtmenge an THC (20 mg) ist in beiden Fällen gleich.

Die semantische Formulierung von drei “blühenden” Pflanzen lässt Gutes vermuten. So können, nach dieser Formulierung, mehrere Pflanzen angebaut werden, von denen nur drei weibliche Pflanzen blühen dürfen. So kann es möglich sein, drei Pflanzen in der Blüte zu haben und dabei weitere im Topf anpflanzen. Dies würde eine Zeit verhindern, in der keine Pflanzen blühen. So können über das ganze Jahr hinweg Pflanzen angebaut werden. Allerdings stellt sich dort die Frage nach der Blütenmenge. Eine Pflanze kann gerne 30 Gramm getrocknete Blüten produzieren. Mit drei Pflanzen wäre man an der dreifachen Obergrenze. Allerdings gilt diese Obergrenze nur für gekauftes Cannabis, bei selbst angebautem Cannabis gibt es keine Obergrenze.

Die Bundespressekonferenz

Karl Lauterbach gab in der Bundespressekonferenz (BPK) preis, dass aktuell keine Edibles vorgesehen sind. Dies wird gemacht, weil zunächst eine Vorprüfung der EU-Kommission ansteht. Diese Vorprüfung wird gemacht, um die Eckpunkte abzusichern. Sobald das Bundeskabinett einen vollständigen Gesetzentwurf erstellt hat, wird der zu einer offiziellen Prüfung der EU-Kommission vorgelegt.

Kommt ein “eindeutig negatives” Ergebnis der Vorprüfung, wird der Plan nicht fortgesetzt, sollte die Antwort “eindeutig positiv” sein, wird der Entwurf überarbeitet und die Arbeit an der Legalisierung fortgesetzt. Lauterbach möchte hier eine erstmalige Absicherung durch die EU-Kommission. Er möchte hier mit “offenen Karten” spielen.

Je nachdem, wie die Antwort der EU-Kommission auffällt, wird es ggf. doch Edibles oder eine Obergrenze für Unter 21-jährige geben.

Der Verkauf soll hier in lizenzierten Fachgeschäften erfolgen. Ein Verkauf in Apotheken ist auch möglich. Lauterbach geht aktuell nicht von einer Legalisierung bis zum Sommer 2023 aus. Er geht davon aus, dass wenn es “gut läuft” in 2024 legal konsumiert werden darf. Zusätzlich geht Lauterbach davon aus, dass es eine Straffreiheit für gewaltfreie Cannabisdelikte geben kann. Eine Löschung der kriminellen Einträge aus dem Bundeszentralregister hält Lauterbach für möglich. Eventuell ist auch eine Amnestie-Regelung möglich. Die Erlaubnis für Cannabis Social Clubs steht zur Zeit nicht zur Debatte. Aktuell geht Lauterbach auf Nummer sicher und lässt viele Fragestellungen offen. Spätere Änderungen sind noch offen. Es ist nur zum aktuellen Zeitpunkt “nicht vorgesehen.” Es wird aktuell noch geprüft. Der angepasste Grenzwert für die Führerscheinfrage wird ebenfalls erfolgen. Lauterbach schließt die BPK mit einem positiven Statement: „Konsum können wir nicht verhindern, Sucht wohl.“

Diese Eckpunkte sind allerdings noch kein vollständiges Gesetz, sondern nur ein Gesetzentwurf. Dennoch ist dieser eine deutliche Verbesserung gegenüber dem alten Entwurf. Die Bundesregierung ist gefordert, eine stringente Linie bei der Legalisierung zu fahren. Die EU-Kommission ist nun Entscheidungsträger, ob die Legalisierung in der geplanten Form durchgeführt werden kann.

Ein Beitrag von Simon Hanf

