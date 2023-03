Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Brandenburg jagt weiter Grower. Auf einer Indoorplantage wurden über 100 Canabispflanzen gefunden. Die Grower wurden festgenommen.

Am vergangenen Samstag haben Drogenfahnder des Landeskriminalamts in Brandenburg mehrere Grower festgenommen. Dies schreibt die Berliner-Zeitung. Des Weiteren beschlagnahmten die Ermittler bei mehreren Durchsuchungen in vier verschiedenen Bundesländern 13 Kilogramm Cannabis. Dies teilte die Polizei Brandenburg am Freitag mit. Der Mittelpunkt der Ermittlungen war eine Cannabisplantage, die sich im brandenburgischen Wustermark, welches nordwestlich von Berlin liegt, befand. Die Beamten nahmen dort drei männliche Tatverdächtige im Alter zwischen 38 und 57 Jahren fest. Stolz präsentierte die Polizei auf Twitter ihren phänomenalen “Fahndungserfolg”. Auf dem Foto sind ein Teil der insgesamt 110 Pflanzen sowie sieben Kilogramm Cannabisblüten zu sehen, die bei dem Einsatz beschlagnahmt wurden. Da hat die Polizei wieder wichtige Arbeit geleistet und verhindert, dass mehrere Menschen einen schönen Abend haben. Selbstverständlich sind diese gemeingefährlichen Menschen, welche gegen ein obsoletes Gesetz verstoßen haben, jetzt in Untersuchungshaft. Bei weiteren Durchsuchungen in Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt fanden die Ermittler weitere sechs Kilogramm Cannabis sowie Grow-Equipment und Bargeld in fünfstelliger Höhe. Es waren insgesamt 100 Beamte im Einsatz. Arbeitszeit und Steuergeld, welches definitiv sinnvoll ausgegeben wurde, um harmlose Grower zu verfolgen.

Die Prohibition von Cannabis wird in Deutschland weiter vollstreckt. Trotz Wahlversprechen zu legalisieren, müssen Kiffer und Grower in Deutschland weiterhin Angst vor Leviathan haben. Es werden in Deutschland Persönlichkeitsrechte verletzt, nur weil es nach Cannabis riecht. Dies muss aufhören!

Ein Beitrag von Simon Hanf

