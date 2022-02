Ein Grower in Augsburg flog wegen gefährlichem Geruch auf

Die Polizei stellte durch Zufall Cannbisgeruch in einem größeren Haus fest. Die Beamten waren in einer anderen Wohnung als Ihnen der gefährliche Cannabisgeruch entgegenkam. Sie erdichteten sich eine „Gefahr im Verzug“ um die Wohnung zu betreten. Der 37 jährige ließ die Polizisten ohne Durchsuchungsbefehl in seine Wohnung. Die Polizisten fanden Cannabisblüten und eine Growbox. Gegen diesen gefährlichen Straftäter wird aktuell ermittelt und die Polizei kann erneut stolz auf sich sein.

